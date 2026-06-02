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PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

La medida, que forma parte de un acuerdo presupuestario, incluye no colocar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento

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La bandera LGTBI+ en el balcón del Ayuntamiento de Totana (Murcia), en una imagen de archivo. (Ayto. Totana)
La bandera LGTBI+ en el balcón del Ayuntamiento de Totana (Murcia), en una imagen de archivo. (Ayto. Totana)

El municipio de Totana, en la Región de Murcia, no contará este año con actos institucionales durante el Orgullo LGTBIQ+, ni con la tradicional colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Estas nuevas medidas se enmarcan en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Partido Popular y Vox, que ha permitido sacar adelante las cuentas municipales a cambio de introducir cambios en materia simbólica y cultural.

Según el pacto, el consistorio mantendrá la “ausencia total de actos institucionales LGTBIQ+ y de la colocación de la bandera arcoíris en edificios y espacios públicos municipales, así como del resto de simbología ideológica de carácter partidista o activista”. Además, el acuerdo incluye otras medidas impulsadas por Vox en ámbitos como la inmigración o el acceso a determinados servicios públicos.

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Por su parte, el alcalde de Totana, Juan Pagán, ha explicado al medio Onda Regional que la retirada de la bandera responde directamente a lo pactado entre las formaciones y que hasta ahora su colocación se realizaba por “iniciativa del propio Ayuntamiento”. El regidor ha defendido que la bandera tiene un “valor simbólico”, aunque ha subrayado que “en ningún caso supone una vulneración de los derechos del colectivo LGTBIQ+”.

Sin embargo, la decisión ha provocado críticas por parte de colectivos sociales y partidos de la oposición, que la interpretan como un retroceso en materia de visibilidad y derechos para las personas del colectivo.

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Una campaña de banderas arcoíris en los balcones

La asociación Red Regional LGTBIQ+ ha sido una de las voces más críticas con el acuerdo alcanzado en Totana. La entidad considera que el pacto constituye una forma de discriminación hacia las personas LGTBIQ+ del municipio y denuncia que “veta posibles iniciativas en el Consistorio a favor del reconocimiento del colectivo”, según declaraciones recogidas por el diario eldiario.es.

Asimismo, advierte de que la medida impacta en personas que “nacen, viven, trabajan o llegan a Totana, y que afrontan las dificultades propias de ser una minoría en una población pequeña”. En este sentido, la organización ha criticado que, para Vox, “la prioridad es que queden resignados al olvido en un mes en el que suelen esperar un pequeño guiño de sus instituciones públicas”.

Además, acusa al Partido Popular de haber “comprado este discurso discriminatorio a cambio de la aprobación de sus cuentas para la Corporación”, en referencia al acuerdo presupuestario entre ambas formaciones.

La bandera LGTBI+ en el balcón del Ayuntamiento de Totana (Murcia), en una imagen de archivo. (Ayto. Totana)
La bandera LGTBI+ en el balcón del Ayuntamiento de Totana (Murcia), en una imagen de archivo. (Ayto. Totana)

Frente a esta situación, la plataforma ha impulsado una respuesta ciudadana basada en la visibilidad en el espacio público. La Red Regional ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para colgar banderas arcoíris en los balcones como gesto de apoyo al Orgullo y a la diversidad, y ha animado también a partidos políticos, sindicatos, comercios y centros educativos a promover iniciativas similares en el municipio.

En la misma línea, Javi Nicolás, responsable de comunicación del colectivo ‘No te Prives’ y miembro de la Red Regional, ha señalado al medio local que la retirada de la bandera es “aún más grave” al producirse en un municipio pequeño, aunque matiza que “no refleja el sentir general de sus habitantes”.

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