España

¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla

Más de 53.000 alumnos han accedido a las universidades a partir de las 8.30 de la mañana y han comenzado las pruebas de acceso a la universidad con este examen

Guardar
Google icon
¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla. (Montaje Infobae)
¿Serías capaz de superar el examen de Lengua y Literatura de la PAU 2026? Estas han sido las preguntas en Andalucía, Ceuta y Melilla. (Montaje Infobae)

Miles de estudiantes de segundo de bachillerato se han enfrentado este martes a la primera prueba de la Selectividad 2026, con el examen de Lengua Castellana y Literatura como punto de partida en comunidades como Andalucía y ciudades como Ceuta y Melilla, donde más de 53.000 alumnos han accedido a las universidades a partir de las 8.30 de la mañana. Para muchos de ellos, hora y media de examen supone el primer gran filtro hacia la universidad.

La prueba se ha realizado simultáneamente en 138 instituciones repartidas por toda la comunidad andaluza: facultades universitarias, centros adscritos e institutos de enseñanza secundaria. El examen, con una duración de 90 minutos, ha estado estructurado en dos bloques temáticos y una parte de expresión escrita, con una puntuación máxima de 10 puntos en total.

PUBLICIDAD

El texto de Manuel Vicent abrió el examen

El primer bloque, denominado Comunicación escrita y puntuado con 4 puntos, ha arrancado con un texto de referencia que los alumnos debían analizar y trabajar en profundidad. El elegido fue Las buenas maneras, un artículo de opinión del escritor y periodista Manuel Vicent publicado en El País. A partir de ese texto, los estudiantes han tenido que identificar la organización e intención del escrito —pregunta con mayor peso, con 1,5 puntos—, sintetizar el tema central en un resumen —puntuado con 0,5 puntos— y, finalmente, redactar un texto argumentativo de entre 200 y 250 palabras en torno a la pregunta: ¿Se ha perdido la buena educación? Un ejercicio que sumaba otros 2 puntos al total del bloque.

Gramática, léxico y literatura: el segundo bloque, más extenso

El segundo bloque, Conocimiento de la lengua y Educación literaria, puntuaba 6 de los 10 puntos posibles del examen y ha sido, con diferencia, el más denso. Se articula en cuatro apartados, cada uno con sus propias exigencias.

PUBLICIDAD

La parte de gramática (1,5 puntos) ha consistido en el análisis sintáctico de un fragmento extraído de una novela. Le siguió el apartado de léxico y semántica (1,5 puntos), dividido en dos ejercicios: uno sobre el funcionamiento de mecanismos léxicos dentro de un texto breve, y otro en el que los alumnos debían explicar el significado de dos palabras concretas —urbanidad y familiarizar— a partir del contexto.

Fotografías del examen de Lengua Castellana y Literatura de la selectividad de Andalucía. (X/@Josega90)
Fotografías del examen de Lengua Castellana y Literatura de la selectividad de Andalucía. (X/@Josega90)

El apartado de modalización (1 punto) se ha puesto a prueba el conocimiento de los estudiantes sobre los mecanismos de cohesión textual, las marcas de subjetividad del autor y los recursos lingüísticos que revelan la opinión personal dentro de un texto.

Generación del 98, posguerra y un poema de Cernuda

La parte de literatura (1,5 puntos) ha ofrecido dos itinerarios a elegir. La opción A giraba en torno a la Generación del 98: sus características, el contexto histórico y literario de finales del siglo XIX y comienzos del XX, y los autores y obras representativos, con mención expresa a Pío Baroja. La opción B se ha centrado en la narrativa de posguerra y las tendencias literarias de la segunda mitad del siglo XX, con un fragmento de El cuarto de atrás, la novela de Carmen Martín Gaite, como texto de referencia.

El examen ha cerrado con un comentario de texto literario (1,5 puntos), en el que los alumnos debían analizar un poema respondiendo a tres cuestiones: el tema, los recursos expresivos empleados y la interpretación del texto. El poema escogido ha sido No decía palabras, del poeta sevillano Luis Cernuda, figura de la Generación del 27.

Las pruebas de acceso a la universidad continuarán a lo largo de los próximos días con el resto de materias obligatorias y optativas, en un calendario que se extenderá hasta el jueves en la mayor parte de las comunidades autónomas.

Temas Relacionados

SelectividadUniversidadesEstudiar en EspañaAndalucíaCeutaMelillaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

La medida, que forma parte de un acuerdo presupuestario, incluye no colocar la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento

PP y Vox suprimen los actos institucionales del orgullo LGTBI+ en Totana (Murcia)

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El Partido Popular explora una moción de censura “instrumental” que “no necesita necesariamente a Vox” tras asegurar que existen “movimientos” en el PNV y Junts para apoyar la iniciativa, aunque ambos partidos descartan sumarse en este momento

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

El motivo de la polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia: una tradición de Grace Kelly confundida con un error de protocolo

Las redes sociales se han plagado de críticas hacia Charlène de Mónaco por su gesto ante los monarcas en su visita a España

El motivo de la polémica reverencia de Charlène de Mónaco a los reyes Felipe y Letizia: una tradición de Grace Kelly confundida con un error de protocolo

Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

El líder del PP evita aclarar si viajará a Bélgica para reunirse con Puigdemont con el objetivo de desbancar a Sánchez

Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

Detención de menores, registro de viviendas y centros de retorno en terceros países: la UE acelera en su política antimigratoria

La nueva normativa permitirá a las autoridades confiscar pertenencias, detener menores, recopilar datos biométricos y registrar viviendas

Detención de menores, registro de viviendas y centros de retorno en terceros países: la UE acelera en su política antimigratoria
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Última hora del sumario del caso Leire, el juicio al hermano de Pedro Sánchez y la moción de censura instrumental que propone Feijóo, en directo

Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

El PSOE admite ahora que Leire Díez percibió casi 45.000 euros por trabajos de comunicación, tres veces más de lo que informó inicialmente a la Justicia

El primer Eurofighter Halcón de España termina su montaje y se prepara para despegar

Un coche se queda sin gasolina en un túnel de una autopista y provoca un atasco de una hora: la Justicia le ha quitado el carnet

ECONOMÍA

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

El presidente de Naturgy avisa de que el bloqueo del estrecho de Ormuz afectará a España: “Puede ser el último, pero no puede escaparse”

Casi seis de cada diez mayores de 55 que emprenden lo hacen para “ganarse la vida” antes de poder jubilarse

Las reservas globales de petróleo se acercan a mínimos históricos antes del pico de demanda en verano, según la AIE

La visita del Papa León XIV a España costará 25 millones y el 20% lo pagarán las administraciones públicas

Renault firma un convenio que garantiza 6.000 empleos y trae por primera vez la producción de eléctricos a sus fábricas de España

DEPORTES

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

La Junta Electoral del Real Madrid responde a Riquelme y rechaza cualquier irregularidad en las elecciones: “No hemos facilitado el censo a ninguna candidatura”

Cómo fue el resugir del River Plate, de la Segunda División al éxito: “Le dimos la institucionalidad que le faltaba y multiplicamos la facturación por cinco”

De tocar el cielo a rozar el infierno en la última jornada: uno de los cinco grandes equipos de Madrid, vendido por 100 millones de euros

Enrique Riquelme anuncia a Raúl como su director deportivo y promete la llegada de “un jugador como Rodri” al Real Madrid

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”