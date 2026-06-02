Murcia pide ayuda al Estado contra un incendio forestal en el parque regional de El Valle

Cercano al lugar del incendio se encuentran presentes varios equipos de Emergerncias de Murcia (@EmergenciasMur) ,

El Gobierno de Murcia ha pedido al central medios de apoyo para tratar de controlar un incendio forestal declarado sobre las 15:10 horas de este martes en el parque regional de El Valle-Carrascoy.

Se ha producido en la pedanía capitalina de Garres y Lages, informa el 112, que recibió más de 200 llamadas que alertaban sobre una lengua de fuego en la falda de la montaña.

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Hasta allí han sido enviados dos helicópteros con bolsas de agua, uno de coordinación, una brigada forestal, agentes medioambientales, bomberos municipales y efectivos de Protección Civil.

Agentes de la Guardia Civil y Policía Local están colaborando también en el control de accesos.

Es una zona de pinar y monte bajo arbustivo con romero, tomillo y especies de ese porte presentes en ese tipo de ecosistema de clima mediterráneo.

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*Noticia en ampliación