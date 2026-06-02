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El Tour del Talento cierra edición con más de 56.000 participantes

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Girona, 2 jun (EFE).- La quinta edición del Tour del Talento, una iniciativa de la Fundación Princesa de Girona que ha recorrido cinco ciudades españolas a lo largo de cuatro meses para favorecer el desarrollo de los jóvenes, ha reunido este año a más de 56.000 participantes.

Según informa la organización, el impacto durante estos cinco años ha sido que más de 160.000 personas han tomado parte en una cita que ha recorrido veinticinco localidades y ha consolidado una red de aprendizaje e inspiración.

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Este 2026, el Tour del Talento ha pasado por las ciudades de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Huesca, Alcalá de Henares (Madrid), Granada y Murcia.

En cada una de estas localidades, la programación ha combinado orientación profesional, innovación educativa, emprendimiento, bienestar emocional, cultura, deporte y tecnología.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha subrayado que el Tour del Talento sigue en crecimiento "fruto de su propio éxito acumulado y de su posicionamiento, porque se ha convertido en una herramienta necesaria y eficaz para muchas ciudades".

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En cada parada del Tour del Talento, la organización ha anunciado el nombre del ganador de los Premios Princesa de Girona en alguna de sus categorías.

Los escogidos han sido Hatim Azahri Akhnous (Social), Patricia Aymà (CreaEmpresa), Mercedes Bidart (Internacional CreaEmpresa), José Eduardo Méndez (Internacional Investigación), Gemma Blasco (Arte) y Rafael Luque (Investigación), que serán galardonados el próximo 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. EFE

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EFE

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