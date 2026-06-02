Feijóo responde a Junts sobre negociar una moción de censura en Waterloo con Puigdemont: “Vamos a hablar de cosas serias”

Alberto Núñez Feijoo, durante su intervención en el Cercle d'Economía de Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)

Waterloo sí o Waterloo no, esa es la cuestión. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere impulsar una moción de censura “instrumental” sin Vox para formar un gobierno provisional que releve al Ejecutivo de Pedro Sánchez. La iniciativa llega en unas semanas especialmente sensibles para los socialistas, aupado por el caso Plus Ultra y la presunta implicación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, además del trama que supuestamente coordina Leire Díez junto a Santos Cerdán.

El presidente del PP viene solicitando la ayuda de Junts, motivo por el que el secretario general del partido, Jordi Turull, le ha invitado a reunirse en Bélgica con el expresidente catalán y líder del partido, Carles Puigdemont. Por ahora, el líder de la oposición ha evitado pronunciarse al respecto de esta invitación.

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A la salida de las jornadas del Cercle d’Economia, celebradas en Barcelona, Feijóo ha sido preguntado en varias ocasiones por la posibilidad de viajar a Bélgica para negociar el respaldo de los de Puigdemont a una eventual moción de censura. Su respuesta ha sido escueta: “Vamos a hablar de cosas serias”, como ha recogido EFE.

El partido independentista catalán pide una propuesta

Por su parte, la formación nacionalista aboga porque el PP traiga una propuesta. “Si tiene una propuesta seria de una moción de censura instrumental y tiene una oferta juntos, pues que no lo haga por los medios de comunicación y que, por tanto, nos la explique. Y el señor Feijóo sabe que, si tiene que contarnos algo, esta reunión debe hacerse en Waterloo, y nosotros le escucharemos”, ha afirmado Turull esta mañana.

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Durante su intervención en el foro económico, Feijóo ha instado en que no busca “atajos” para llegar a La Moncloa. “No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos”, afirmó. Además, defendió la necesidad de impulsar “un proyecto limpio” para España y lanzó un mensaje de firmeza política: “Devolveré la decencia a mi país con ayuda o sin ella”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exige la convocatoria de elecciones generales inmediatas. Sostiene que 184 diputados respaldan esta petición y que es la única salida digna para lo que considera una "legislatura exhausta".

En ese sentido, el popular continúa retando a los “184 diputados que piden elecciones” -formada por PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y UPN-, a la espera de conseguir los 176 escaños por los que en el Congreso obtendría la mayoría absoluta.

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Para Turull la vía más “rápida” es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones. “Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro”, ha afirmado, recordando que Junts rompió relaciones con los socialistas el pasado mes de noviembre ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

Fue en una entrevista para El Programa de Ana Rosa este lunes cuando Feijóo ofreció una moción de censura para que un gobierno interino, “sin Vox”, limpie las instituciones “de manera inmediata” y convoque elecciones. La propuesta iba dirigida especialmente al partido de Carles Puigdemont y el PNV, los socios externos del Gobierno que han manifestado sus dudas sobre el futuro de la legislatura y han reclamado un adelanto electoral.

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Por el momento, la pelota está en el tejado de Feijóo. Con una mayoría alternativa aún lejos de concretarse y el Gobierno insistiendo en agotar la legislatura, la posibilidad de una moción de censura sigue siendo, por ahora, más una declaración de intenciones que una operación política cerrada.