Davidovich: "No me he rendido"

Washington, 26 jul (EFE).- El tenista español Alejandro Davidovich subrayó este sábado tras avanzar por primera vez en su carrera a las semifinales del DC Open, la importancia de no haberse rendido cuando se encontraba al borde de la eliminación.

"Me quedo con la lucha que he tenido en cada punto. No me he rendido, he estado muy tenso en algunas bolas, he seguido luchando y al final eso es lo que me ha destacado", aseguró Davidovich en declaraciones a Efe a pie de pista al finalizar el partido.

El malagueño derrotó al estadounidense Taylor Fritz por 7-6(3), 3-6 y 7-5 en un partido que empezó el viernes y terminó el sábado y que se alargó durante 3 horas y 4 minutos.

"Al final los dos estábamos físicamente cansados y sabíamos que iba a ser una batalla dura el tercer set", dijo Davidovich, que estuvo al borde de caer eliminado con un 5-3 en contra y restando en ese último set.

Davidovich admitió que en su cabeza pasó "de estar ya en el 'locker' a seguir con el 5-4". "Aparte de que estaba sacando bien, al final estás ahí en cada momento", añadió.

"Son momentos. No es fácil ni para el 4 del mundo cerrar un partido. No es fácil cerrar partidos en el tenis. Siempre hay que estar ahí", reflexionó.

Davidovich se enfrentará en semifinales al estadounidense Ben Shelton, 8 del mundo.

El DC Open, un ATP y WTA 500, marca el inicio de la temporada de pista dura en Estados Unidos rumbo al US Open. EFE