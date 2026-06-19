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Mieloma múltiple: causas, síntomas y tratamiento de uno de los cánceres de sangre más frecuentes

Este cáncer comienza cuando una célula plasmática de la médula ósea experimenta cambios que la transforman en una célula cancerosa

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Un hombre en la consulta del médico (Shutterstock)

El mieloma múltiple es el segundo cáncer de sangre más frecuente y con un gran impacto en la salud de quienes lo padecen. Esta enfermedad se origina en las células plasmáticas, un tipo de glóbulo blanco encargado de producir anticuerpos para defender al organismo de infecciones. Cuando estas células se vuelven cancerosas, se acumulan en la médula ósea y alteran el funcionamiento normal del sistema inmunitario y de la producción de células sanguíneas.

La causa exacta del mieloma múltiple sigue siendo desconocida, recoge la Clínica Mayo. Este cáncer comienza cuando una célula plasmática de la médula ósea experimenta cambios que la transforman en una célula cancerosa. A partir de ese momento, estas células se multiplican de manera descontrolada y desplazan a las células sanas encargadas de producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Además, generan proteínas anormales, conocidas como proteínas monoclonales o proteínas M, que pueden acumularse en el organismo y provocar daños en órganos como los riñones.

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Aunque las causas precisas no están claras, la Clínica Mayo identifica varios factores de riesgo. La edad avanzada es uno de los más importantes, ya que la mayoría de los diagnósticos se producen alrededor de los 70 años. También existe una mayor incidencia en hombres, en personas con antecedentes familiares de la enfermedad, en individuos con ascendencia africana y en quienes presentan una afección previa denominada gammapatía monoclonal de significado incierto (MGUS, por sus siglas en inglés), considerada una etapa precursora del mieloma múltiple.

Síntomas del mieloma múltiple

Uno de los desafíos de esta enfermedad es que, en sus primeras etapas, puede no producir síntomas evidentes. De hecho, muchos pacientes son diagnosticados tras análisis de sangre realizados por otros motivos. Sin embargo, a medida que el mieloma progresa, comienzan a aparecer signos que afectan diferentes órganos y sistemas del cuerpo.

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Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor óseo (especialmente en la columna vertebral, las caderas y el pecho), el cansancio persistente, la debilidad, la pérdida de peso involuntaria y una mayor susceptibilidad a las infecciones. También pueden presentarse náuseas, estreñimiento, sed excesiva, necesidad frecuente de orinar y episodios de confusión mental.

Las complicaciones asociadas al mieloma múltiple pueden ser graves. La destrucción progresiva del tejido óseo aumenta el riesgo de fracturas, mientras que la acumulación de proteínas anormales puede afectar el funcionamiento de los riñones e incluso provocar insuficiencia renal. Asimismo, la disminución de glóbulos rojos puede causar anemia, generando fatiga intensa y dificultad para realizar actividades cotidianas.

Científicos del CNIO investigan una inmunoterapia pionera que genera ‘células puñal’ contra el mieloma múltiple dentro del paciente

Tratamiento de este cáncer de sangre

En cuanto al tratamiento, la Clínica Mayo explica que no todos los pacientes requieren una intervención inmediata. Cuando la enfermedad avanza lentamente y no produce síntomas, los médicos pueden optar por una estrategia de vigilancia activa mediante controles periódicos de sangre y orina. El objetivo es detectar cualquier señal de progresión antes de iniciar terapias más agresivas.

Cuando el mieloma múltiple provoca síntomas o muestra signos de avance, el tratamiento suele incluir medicamentos destinados a controlar el crecimiento de las células cancerosas, aliviar el dolor y prevenir complicaciones. Entre las opciones terapéuticas se encuentran fármacos dirigidos, inmunoterapia, corticosteroides, quimioterapia y, en algunos casos, trasplante de médula ósea o de células madre. La radioterapia también puede utilizarse para tratar áreas específicas de daño óseo o dolor localizado.

Aunque el mieloma múltiple continúa siendo una enfermedad compleja, los expertos destacan que el diagnóstico temprano y el acceso a tratamientos especializados pueden marcar una diferencia importante en la evolución del paciente. La investigación médica sigue avanzando con el objetivo de desarrollar terapias más eficaces y prolongar la supervivencia de quienes conviven con este tipo de cáncer hematológico.

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