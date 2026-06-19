La Aemet activa alertas por altas temperaturas y tormentas en 12 comunidades: se acerca la primera ola de calor del verano

Vista general de la playa de la Malvarrosa este jueves. (Ana Escobar/EFE)

Sin haber entrado todavía en el verano astronómico (aunque sí en el meteorológico desde el pasado 1 de junio), España enfrenta desde hace semanas temperaturas más características de la canícula. Los termómetros rozan o incluso alcanzan los 40 grados, provocando que se activen los primeros avisos por calor.

De hecho, ayer, jueves 18 de junio, los valores en zonas de Andalucía y Extremadura pueden ser un ejemplo de ello: la estación de Montoro (Córdoba) registró 39,8 grados a las 17.30 horas; en el aeropuerto de Sevilla, 39,4 a las 18.00 horas, y en Badajoz y El Granado (Huelva), 39,2 a las 16.30 horas y 19.20 horas respectivamente.

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La situación será similar en los días siguientes, con un ascenso térmico que ya ha comenzado y que será incluso más acusado durante el fin de semana. Así, se superarán los 35 grados y no se bajará de los 20 de forma generalizada. "Aunque ya tenemos valores superiores a los normales para la época del año estos días, a partir del sábado hablaremos de calor muy intenso, con temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a las normales para esta época del año, tanto de día como de noche, e incluso más de 10 grados por encima de lo normal en puntos de la mitad norte", ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Esta situación continuará, según se prevé, hasta al menos mediados de la semana que viene, por lo que, “dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano”.

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Termómetros a 40 grados

Este viernes, según el organismo público, las temperaturas máximas van a bajar en el norte, pero se producirán ascensos en el sureste y el archipiélago balear y no habrá demasiados cambios en el resto. Con respecto a las mínimas, subirán en Baleares y en el centro peninsular, bajarán en el noreste y el oeste de Galicia y se mantendrán en el resto del territorio.

Así, en el interior del País Vasco se podrán superar los 34-35 grados, los 35-36 en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36-38 en el noreste y los 38-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, pudiendo llegar a los 40 en este último. Además, se prevén noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos.

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Varias personas caminan por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Ante este escenario, la Aemet ha activado alertas amarillas para este viernes en distintos puntos del país: Córdoba, Jaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Navarra, Gipuzkoa y La Rioja.

Chubascos, tormentas y rachas de viento muy fuertes

Las altas presiones van a dejar una jornada estable en Baleares y en buena parte de la Península. Sin embargo, en el interior se podrán dar chubascos y tormentas por la tarde, pudiéndose ya formarse alguna dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona.

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Se esperan probables chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes por la tarde en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y La Mancha. La Aemet ha activado avisos por tormentas en Teruel, Cantabria, Burgos, Soria, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Álava y La Rioja.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Noches tórridas este fin de semana

Durante el fin de semana se espera una nueva subida de las temperaturas. "Este ascenso será generalizado y afectará tanto a los valores diurnos como nocturnos”, ha señalado Del Campo, dejando noches tórridas (sin bajar de los 25 grados) en puntos del Mediterráneo y de la mitad sur.

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Se podrá llegar o incluso superar los 40 grados en el interior y zonas costeras del Cantábrico oriental, por ejemplo en Bilbao; el valle del Ebro, en Zaragoza o Lleida, y ciudades como Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada. “En la costa mediterránea, en principio, el calor no será tan intenso gracias a que soplará la brisa, pero se rondarán o superarán los 30 grados y además habrá sensación de bochorno por la humedad”.