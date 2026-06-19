España

La Aemet activa alertas por altas temperaturas y tormentas en 12 comunidades: se acerca la primera ola de calor del verano

Los termómetros podrán alcanzar o incluso superar los 40 grados en varias zonas del país este viernes y durante el fin de semana

Guardar
Google icon
Vista general de la playa de la Malvarrosa este jueves. (Ana Escobar/EFE)
Vista general de la playa de la Malvarrosa este jueves. (Ana Escobar/EFE)

Sin haber entrado todavía en el verano astronómico (aunque sí en el meteorológico desde el pasado 1 de junio), España enfrenta desde hace semanas temperaturas más características de la canícula. Los termómetros rozan o incluso alcanzan los 40 grados, provocando que se activen los primeros avisos por calor.

De hecho, ayer, jueves 18 de junio, los valores en zonas de Andalucía y Extremadura pueden ser un ejemplo de ello: la estación de Montoro (Córdoba) registró 39,8 grados a las 17.30 horas; en el aeropuerto de Sevilla, 39,4 a las 18.00 horas, y en Badajoz y El Granado (Huelva), 39,2 a las 16.30 horas y 19.20 horas respectivamente.

PUBLICIDAD

La situación será similar en los días siguientes, con un ascenso térmico que ya ha comenzado y que será incluso más acusado durante el fin de semana. Así, se superarán los 35 grados y no se bajará de los 20 de forma generalizada. "Aunque ya tenemos valores superiores a los normales para la época del año estos días, a partir del sábado hablaremos de calor muy intenso, con temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a las normales para esta época del año, tanto de día como de noche, e incluso más de 10 grados por encima de lo normal en puntos de la mitad norte", ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)
Varias personas sentadas en una terraza, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Esta situación continuará, según se prevé, hasta al menos mediados de la semana que viene, por lo que, “dadas las altas temperaturas que se esperan, la persistencia del episodio y la extensión geográfica afectada, es probable que nos encontremos ante la primera ola de calor de este verano”.

PUBLICIDAD

Termómetros a 40 grados

Este viernes, según el organismo público, las temperaturas máximas van a bajar en el norte, pero se producirán ascensos en el sureste y el archipiélago balear y no habrá demasiados cambios en el resto. Con respecto a las mínimas, subirán en Baleares y en el centro peninsular, bajarán en el noreste y el oeste de Galicia y se mantendrán en el resto del territorio.

Así, en el interior del País Vasco se podrán superar los 34-35 grados, los 35-36 en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 36-38 en el noreste y los 38-39 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir, pudiendo llegar a los 40 en este último. Además, se prevén noches tropicales en los valles fluviales del suroeste y los litorales mediterráneos.

Varias personas caminan por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)
Varias personas caminan por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). (David Zorrakino/Europa Press)

Ante este escenario, la Aemet ha activado alertas amarillas para este viernes en distintos puntos del país: Córdoba, Jaén, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Mallorca, Lleida, Tarragona, Badajoz, Cáceres, Madrid, Navarra, Gipuzkoa y La Rioja.

Chubascos, tormentas y rachas de viento muy fuertes

Las altas presiones van a dejar una jornada estable en Baleares y en buena parte de la Península. Sin embargo, en el interior se podrán dar chubascos y tormentas por la tarde, pudiéndose ya formarse alguna dispersas en las sierras prelitorales de Tarragona y Barcelona.

Se esperan probables chubascos y tormentas acompañadas de rachas de viento muy fuertes por la tarde en la cordillera Cantábrica, la mitad norte y este de Castilla y León, los sistemas Ibérico y Subbético, Navarra y La Mancha. La Aemet ha activado avisos por tormentas en Teruel, Cantabria, Burgos, Soria, Ciudad Real, Cuenca, Toledo, Álava y La Rioja.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

Noches tórridas este fin de semana

Durante el fin de semana se espera una nueva subida de las temperaturas. "Este ascenso será generalizado y afectará tanto a los valores diurnos como nocturnos”, ha señalado Del Campo, dejando noches tórridas (sin bajar de los 25 grados) en puntos del Mediterráneo y de la mitad sur.

Se podrá llegar o incluso superar los 40 grados en el interior y zonas costeras del Cantábrico oriental, por ejemplo en Bilbao; el valle del Ebro, en Zaragoza o Lleida, y ciudades como Toledo, Ciudad Real, Sevilla, Badajoz, Córdoba, Jaén y Granada. “En la costa mediterránea, en principio, el calor no será tan intenso gracias a que soplará la brisa, pero se rondarán o superarán los 30 grados y además habrá sensación de bochorno por la humedad”.

Temas Relacionados

Tiempo en EspañaPronóstico del tiempoClimaMeteorologíaCalorTemperaturaAemetÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El calor aprieta, la playa está lejos y no hay ríos ni lagos limpios: España es el país de Europa con peor calidad del agua en el interior

Un informe de la Agencia Europa de Medio Ambiente señala que en nuestro país un 11,7 % de estas áreas continentales tienen una calidad de agua pobre, la cifra más elevada de la lista

El calor aprieta, la playa está lejos y no hay ríos ni lagos limpios: España es el país de Europa con peor calidad del agua en el interior

Precio del aceite de oliva en España este viernes 19 de junio

La cotización de este producto han mostrado cambios importantes por diversos factores, desde lluvias y sequías, hasta abundancias y bajas de cosecha

Precio del aceite de oliva en España este viernes 19 de junio

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

Un abogado analiza para ‘Infobae’ la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a Alba y Laura Rodríguez apenas 24 horas después de que el expresidente declarara ante el juez Calama, una comparecencia en la que ya defendió la actividad profesional de sus hijas

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

En 2021 el Gobierno puso en marcha un plan tras constatar que España lideraba el número las plantaciones. Los decomisos han bajado porque se han reducido las grandes instalaciones ilegales en el exterior, aunque siguen dentro de viviendas, más difíciles de localizar

Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

La competencia entre entidades dispara la rentabilidad de las cuentas hasta el 3,5%, mientras más de 16 millones de hogares mantienen sus ahorros en las que apenas dan interés

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

¿Afectará a la defensa de Zapatero la imputación de sus hijas? “Puede llegar a responsabilizarse de todo a nivel personal para que no les pase nada”

Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

Zapatero admite que fue él quien propuso a sus hijas para Análisis Relevante y el juez señala que los tres concentraron casi todo el dinero de la consultora: siete claves de la declaración

Zapatero ofreció a Calama investigar sus empresas fuera de España: “La gente que maneja mucho dinero no figura en las sociedades, aunque no lo digo por usted”

Zapatero admite ante el juez que su relación con Análisis Relevante comenzó sin contrato escrito y con un acuerdo verbal: “Dada la confianza que teníamos...”

ECONOMÍA

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

Los bancos se declaran una guerra por el ahorro: pagan hasta 570 € más al año a quienes mueven su dinero a cuentas más rentables

El pueblo italiano que ofrece casas por un euro: estos son los requisitos para acceder a la compra de viviendas

El absentismo laboral alcanza un nuevo récord en España: cada día 1,6 millones de personas faltaron a su puesto de trabajo en 2025

Los pensionistas que tengan reconocida esta prestación por accidente laboral no recibirán la paga extraordinaria de verano

La banca española arrasa en Europa: es la segunda que da más rentabilidad, por detrás de la croata, y duplica la de Alemania y Francia

DEPORTES

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

México vence a Corea del Sur y asegura su pase a dieciseisavos como líder del Grupo A en el Mundial 2026: el resumen y el gol de Romo, en vídeo

Suiza resuelve en el tramo final y supera 4-1 a Bosnia en el Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Canadá logra su primera victoria en un Mundial con una goleada 6-0 sobre Catar marcada por la lesión de Koné: el resumen y los goles, en vídeo

Cuándo juega Suiza el próximo partido del Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo

Así te hemos contado el partido entre Suiza y Bosnia en el Mundial 2026