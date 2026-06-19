Doce comunidades en aviso amarillo por calor y/o tormentas, sin descartar granizo

Madrid, 19 jun (EFE).- Doce comunidades autónomas están hoy bajo aviso amarillo (peligro bajo) por calor y/o tormentas, que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes de viento, sin descartar granizo, y las temperaturas, un día más, podrán alcanzar hasta 40 grados en zonas de Andalucía.

Además de Andalucía, las comunidades bajo aviso por calor son Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid y Navarra. Se suman por calor, además de por fuertes tormentas, Aragón, País Vasco y La Rioja. Por tormentas exclusivamente están bajo aviso Cantabria y ambas Castillas.

PUBLICIDAD

Se podrán alcanzar hoy temperaturas de hasta 40 grados en la campiña sevillana y en la cordobesa; asimismo en la provincia de Jaén en las zonas de Morena y Condado y también en el valle del Guadalquivir, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En las vegas del Guadiana (Badajoz) los termómetros podrán alcanzar hasta 38 grados; también hará mucho calor en la provincia de Madrid: se llegará hasta 37 grados en las zonas del sur, oeste y las vegas, mientras que en el área metropolitana y Henares se quedarán en 36 grados, y en 34 en la sierra.

PUBLICIDAD

También se registrarán máximas de hasta 37 grados en el interior y zona sur de Mallorca, según las predicciones de la Aemet.

Otras muchas zonas del país alcanzarán valores de entre 34 y 36 grados. Es el caso de distintos puntos de Aragón, Cataluña, áreas de Cáceres, Navarra, el interior de Gipuzkoa o la ribera del Ebro riojana. EFE

PUBLICIDAD