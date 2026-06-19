“No soy una madre abadesa, sino un juez instructor” y la tensa cordialidad entre Calama y Zapatero: “Sin usted, Análisis Relevante habría quebrado”

‘Infobae’ ha tenido acceso al audio íntegro de la declaración del expresidente ante el juez Calama.

“Análisis Relevante no sería nada sin usted”: con esa afirmación, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama puso el foco sobre el nudo del caso ante el que declaró José Luis Rodríguez Zapatero el pasado miércoles, en la primera comparecencia de un expresidente del Gobierno como investigado por presuntos delitos de corrupción. El magistrado insistió: “Si no hubiera estado usted, Análisis Relevante habría quebrado”, se puede escuchar en el audio de la vista, al que ha tenido acceso Infobae. Rodríguez Zapatero lo rebatió, pero no convenció al juez, que sostiene que la declaración no logró “desvirtuar los indicios”.

El intercambio sobre Análisis Relevante fue uno de los ejes del interrogatorio, que se prolongó en torno a tres horas en el Juzgado Central de Instrucción número 4. Calama puso sobre la mesa el informe elaborado por la Agencia Tributaria (AEAT) sobre los movimientos financieros de la consultora, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, conocido como ‘Julito’, amigo de Zapatero desde 2011. Las cifras que el magistrado desgranó ante el expresidente eran contundentes: entre 2020 y 2025, la consultora transfirió 490.780 euros al expresidente como autónomo y otros 239.755 euros a What The Fav, la agencia de comunicación digital de sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa. “Básicamente, el dinero que entra en Análisis Relevante va a usted como persona física y también a sus hijas”, le señaló Calama. El único colaborador adicional en la elaboración de informes, un exasesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) llamado Sergio Sánchez, percibió en ese mismo periodo unos 18.000 euros en total.

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Ante esos datos, el juez formuló sus dos afirmaciones más directas: que la consultora no habría sido nada sin Zapatero, “basta verlo desde el punto de vista de los gastos y de los ingresos”, y que sin él habría quebrado. El expresidente respondió que otras muchas consultoras también lo habían contratado como figura principal y que eso no define la naturaleza jurídica ni comercial de una empresa. Calama no dio por buena la explicación. Fue en ese tramo cuando el magistrado también se vio obligado a justificar ante el expresidente la dureza de su interrogatorio: “Señor Zapatero, tiene que entender que yo no soy una madre abadesa, sino un juez instructor, y tengo que muchas veces ser incisivo para aclarar”. El expresidente le interrumpió para recordarle que le amparaba la presunción de inocencia. “Absolutamente”, respondió Calama.

José Luis Rodríguez Zapatero rechaza haber intervenido en el rescate de la aerolínea y sostiene que toda su trayectoria profesional se ha ajustado a la legalidad.

La ausencia de rastro formal

Otro de los tramos más tensos del interrogatorio giró en torno a la falta absoluta de documentación que respaldara la relación entre Zapatero y la consultora. El expresidente admitió que nunca firmó un contrato escrito con Análisis Relevante, que no existían hojas de encargo ni correos electrónicos que acreditaran los trabajos concretos que se le encomendaban, y que los encargos llegaban por vía verbal, por teléfono o en persona, al amparo de la confianza acumulada con Martínez Martínez. “No tenemos contratos escritos, no tenemos hojas de encargo escritas y no tenemos trasiego de correos electrónicos”, resumió el propio magistrado. Zapatero reconoció además que no usa el correo electrónico y que toda su comunicación escrita pasa por su secretaria, Gertrudis Alcázar.

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El juez le advirtió que esa forma de operar no es habitual en el sector y que la AEAT utiliza precisamente la trazabilidad documental para verificar la realidad de los servicios de consultoría. La respuesta del expresidente fue que ese modelo es frecuente en el mundo de las asesorías y que el acuerdo con Martínez Martínez contemplaba una “cantidad global” de en torno a 90.000 euros anuales, sin que supiera de antemano cuánto cobraría por cada encargo. Calama concluyó que una retribución de esa entidad “sin hojas de encargo, sin precio, por informes verbales, sin trasiego de correos... suena a dinámica de blanqueo”.

Informes genéricos para todos los clientes

Otra línea de cuestionamiento del magistrado apuntó a la naturaleza de los trabajos facturados. Zapatero reveló que los informes que elaboraba para la consultora no eran documentos específicos encargados por cada empresa pagadora, sino análisis generales de geopolítica y geoestrategia que luego se distribuían a todos los clientes a la vez, e incluso a terceros considerados potenciales interesados, de forma gratuita. Calama lo describió con una imagen: eran “una especie de urbi et orbe para quien los quiera ver”, en alusión a la bendición papal dirigida a Roma y al mundo entero. Zapatero no rebatió esa descripción y reconoció que los informes escritos eran solo “una parte relativamente pequeña” de su actividad, que incluía también reuniones, viajes y asesoramiento oral. Pese a ello, no aportó ningún ejemplo de informe escrito durante la declaración.

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José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, a su llegada a la Audiencia Nacional. (EFE)

La tesis de los investigadores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) es que esos informes eran una cobertura formal para canalizar las comisiones que habrían pagado empresas beneficiadas por la presunta trama de tráfico de influencias liderada, según el instructor, por el expresidente.

Zapatero colocó a sus hijas en la consultora

El expresidente reconoció sin ambigüedad que fue él quien propuso a Martínez Martínez que sus hijas prestaran servicios a Análisis Relevante. “Yo le propuse al señor Julio Martínez, en su condición de empresario de Análisis Relevante, que podían mis hijas, con su agencia de comunicación digital, prestar una colaboración formal”, declaró ante el juez. Zapatero defendió que What The Fav era una firma con trayectoria propia, con trabajadores a su cargo y sin contratos con ninguna administración pública. Su función, según el expresidente, era la maquetación, edición y distribución de los informes que él elaboraba junto a Sergio Sánchez. El magistrado, en su auto posterior, señaló que el trabajo de las hijas “no aportaba valor propio” y vio en esa estructura una lógica “orientada a justificar pagos”.

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Plus Ultra, el cliente con el que no trabajó

La investigación sitúa a Plus Ultra como uno de los principales clientes de Análisis Relevante durante los años del rescate público de 53 millones de euros que el Gobierno autorizó en 2021. Zapatero declaró que nunca se reunió con los directivos de la aerolínea, que no les hizo informes específicos y que su único contacto con el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, fue un almuerzo en 2024, muy posterior al rescate. El juez le preguntó directamente por qué con todos los demás clientes de la consultora sí interactuaba y con Plus Ultra no. El expresidente respondió que esa relación la llevaba Martínez Martínez de forma más directa. “No hablé con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra. En ningún momento, en ninguna circunstancia”, afirmó.

El empresario Julio Martínez, socio y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, en el Senado. (Carlos Luján/Europa Press)

Mensajes intervenidos a otros investigados recogen referencias constantes de directivos de la aerolínea a la “vía Zapatero” para sortear dificultades en la tramitación de la ayuda, con expresiones como tener al “pana Zapatero detrás” o confiar en que diera “un toque técnico desde arriba”. El expresidente se desvinculó de esos chats: “Yo no puedo hacerme responsable de lo que digan terceros, algunos son personas a las que no conozco”.

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La comida de Portonovo y la sociedad en Dubái

Otro momento destacado llegó cuando Calama expuso una secuencia de hechos que la investigación considera comprometedora. El 26 de enero de 2021, la secretaria de Zapatero gestionó, a través de uno de sus escoltas, una reserva en el restaurante Portonovo de Madrid. La mesa estaba a nombre de Martínez Martínez y era para dos comensales. Al día siguiente, un empresario con vínculos en Emiratos Árabes Unidos, Tomás Guerrero, envió a Martínez la documentación necesaria para constituir una sociedad en la zona franca de Dubái. El juez vinculó esa secuencia con el contrato que la empresa de Martínez firmó con Plus Ultra para cobrar el 1% del rescate -unos 530.000 euros- y con la sociedad Lampsai Dubai, presuntamente creada para recibir esa comisión.

Zapatero dijo no recordar si asistió a esa comida y negó haber dado instrucciones para constituir ninguna sociedad offshore. “Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore, ni sé lo que es”, declaró. La reacción del juez fue de extrañeza: “¿Pero no lo ha mirado sabiendo que venía a declarar sobre esto?”, le preguntó al ver que el expresidente no había revisado su agenda antes de comparecer.

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Algunas de las joyas encontradas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero.

Las joyas y los silencios

Zapatero optó por no responder a varias preguntas. Se negó a declarar sobre las casi 80 piezas de joyería halladas en la caja fuerte de su despacho, valoradas en más de 1,3 millones de euros, por un recurso presentado por su defensa. “No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado”, respondió cuando el magistrado le preguntó sobre las “dichosas joyas”, en palabras del propio Calama. La defensa anunció que en un plazo de siete a diez días estarán en condiciones de comparecer para aclarar la procedencia de esas piezas. Tampoco contestó a la pregunta de si había vuelto a contactar con Martínez Martínez tras la detención de este, ni respondió sobre el contenido del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, incorporado al procedimiento por la UDEF tras su entrega por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations. A lo largo de la sesión, el juez llegó a cortarle en varias ocasiones ante sus interrupciones: “Acostúmbrese a que, cuando yo hablo, tiene que guardar silencio”, le advirtió Calama.

Sin medidas cautelares, pero con indicios intactos

Al término de la declaración, la Fiscalía Anticorrupción solicitó la retirada del pasaporte de Zapatero -incluidos los diplomáticos- y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días. Cuatro de las ocho acusaciones populares personadas en la causa reclamaron prisión preventiva. Calama rechazó todas las medidas cautelares al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, pero en el auto que notificó al término de la mañana siguiente fue taxativo: “La declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad” expuestos en el auto de imputación. El magistrado calificó la causa de investigación de carácter “embrionario” y señaló que las diligencias pendientes determinarán si los indicios actuales se consolidan o quedan desvirtuados por nuevas pruebas.

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Zapatero emitió un comunicado tras salir de la Audiencia Nacional: “Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo”.