Interior va ganando la batalla contra la marihuana: las plantaciones de la droga más fácil de producir caen un 76% en cuatro años

Cogollos de marihuana en una plantación descubierta por la Guardia Civil en Valencia

Una alianza de delincuentes españoles y albaneses había ‘tomado’ la población de Cabra del Camp, en Tarragona, de poco más de 1.000 habitantes. Una operación conjunta de la Policía Nacional y Mossos d’Esquadra (que movilizó a unos 300 agentes), desmanteló a principios de junio un total de 11 plantaciones de marihuana en varias viviendas de la localidad. Hubo 14 detenidos, que habían conseguido cultivar 5.000 plantas. Un par de semanas antes, también en Tarragona, era la Guardia Civil (en colaboración también con los Mossos) quien desarticulaba una organización criminal que suministraba de forma coordinada todo el material necesario para instalar y mantener plantaciones de marihuana a gran escala. Esta red ofrecía un servicio integral, con todos los elementos necesarios para que estos cultivos ilegales fueran una realidad: iluminación, ventilación, sistemas de riego, fertilización y control ambiental.

Dos noticias recientes que revelan que España lleva siendo, desde hace años, la mayor plantación de marihuana de Europa. De hecho, nuestro país concentró el 75% del número total de plantas de cannabis incautadas en la Unión Europea en el año 2024, según el último Informe Europeo sobre Drogas presentado este mismo mes de junio. “Siempre ha sido una droga fácil y barata de producir, fácil de vender y con un rápido retorno económico. Y encima tiene la percepción de droga blanda, que no es nociva, con buena prensa”, coinciden en señalar fuentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional destinadas a la lucha antidroga. Sin embargo, algo ha empezado a cambiar. Aunque el Ministerio del Interior no ha hecho públicos los datos de 2025, “las cifras provisionales disponibles de 2025 apuntan a un importante descenso en las aprehensiones, dado que se ha incautado prácticamente la mitad de la cantidad intervenida en 2024″, señalan las mismas fuentes.

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Las cifras hablan por sí solas. En 2015, por ejemplo, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado decomisaron 377.458 plantas (una media de 1.034 cada día) en todo el país. En 2021 se incautaron 3.335.167 plantas (9.100 al día), lo que supone un incremento del 783%. La tendencia se mantuvo en 2022 (3.350.969). Pero en 2023 empezó a cambiar la tendencia: 1.704.294 plantas incautadas ese año y 1.601.532 en 2024. Los datos de 2025 estarán en torno a las 800.000, un descenso de 76% en cuatro años. Los narcos ya no apuestan por las grandes plantaciones de exteriores, pero “sí continúa la prevalencia de las llamadas plantaciones ‘indoor’, dentro de viviendas, más pequeñas”, explican las fuentes antes señaladas.

Una plantación de marihuana decomisada en el interior de una vivienda en Castellón este mes de junio (Foto: Guardia Civil)

¿Por qué este descenso? Desde el ministerio del Interior reconocen que el cultivo y tráfico de marihuana “estaba consolidándose como una de las principales actividades delictivas de los grupos organizados en España”. Por eso, la Secretaría de Estado de Seguridad puso en marcha en 2021 el ‘Plan de Actuación contra la Criminalidad Organizada asociada a la producción y tráfico de marihuana’, que ha empezado a dar sus frutos. “El objetivo era incrementar la detección y desarticulación de los grupos organizados dedicados al cultivo y tráfico de marihuana, así como disminuir los canales de distribución y favorecer la destrucción de las plantaciones detectadas y los utensilios utilizados para el cultivo”, explican desde Interior.

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Primer productor desde 2018

España era desde 2018 el productor número uno de Europa. Algo había que hacer. “La implantación del plan ha arrojado excelentes resultados, produciéndose una tendencia descendente importante en las incautaciones desde el año 2021, tanto de marihuana como de plantas. El desarrollo de planes operativos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en sus respectivos ámbitos de actuación está contribuyendo a frenar el asentamiento de grupos de crimen organizado dedicados al cultivo y tráfico de cannabis en nuestro país”, concluyen desde Interior. El plan es sencillo: aumentar la desarticulación de redes de crimen organizado que controlan estas plantaciones (se estaban implantando en España grupos chinos, suecos, polacos y de origen balcánico como albaneses, rumanos, búlgaros y serbios) y destruir con mayor rapidez los cultivos, que cada vez eran más grandes y contienen más niveles de THC (el componente psicoactivo de la planta).

Las grandes plantaciones de exterior van desapareciendo y se consolidan las de menor porte en interior de viviendas. Sobre todo en Cataluña, Granada, Murcia y Almería, siendo ahora las nacionalidades principales de los detenidos la española, albanesa y colombiana. Las pequeñas plantaciones ‘indoor’ (en pisos, garajes, cobertizos, pequeñas naves industriales…) son más fáciles de ocultar y, por tanto, complicadas de localizar. Además, no necesitan grandes inversiones económicas. “Las plantaciones en interior son más eficientes. Ahora las semillas vienen modificadas y pueden dar incluso cinco cosechas anuales”, confirman desde la Guardia Civil. “La gente se dedica ahora más a las plantaciones ‘indoor’, que son más difíciles de detectar y producen todo el año. Las que son al aire libre solo producen una cosecha al año, son más fáciles de detectar y más fácil que te las levanten”.

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La Guardia Civil ha detenido a seis miembros de una organización criminal dedicada al cultivo y contrabando de drogas. (Guardia Civil)

Además, en la mayoría de las ocasiones, las plantaciones conllevan otro tipo de delito, el fraude eléctrico. Las grandes operadoras energéticas colaboran ya con las Fuerzas de Seguridad del Estado para ayudar a detectar estas plantaciones, que necesitan mucho consumo de luz. Solo en 2025, Endesa detectó y desmanteló, en colaboración con Policía y Guardia Civil, 1.850 instalaciones ‘indoor’ de producción de marihuana. En los últimos cinco años, esta compañía ha llevado a cabo el desmantelamiento de 10.600 plantaciones de este tipo. Estas prácticas delictivas representan el 26% del total de ‘enganches’ fraudulentos a la red eléctrica; es decir, una quinta parte del ‘robo’ de electricidad que se practica en España. Naturgy colaboró en el desmantelamiento de 144 plantaciones en 2025. Una plantación indoor promedio consume lo mismo que 80 viviendas. Iberdrola no facilita esos datos.

La encuesta EDADES del Plan Nacional sobre Drogas de 2024 revela que el 2,5% de personas de 15 a 64 años consume a diario en España esta droga (unas 825.000). Además, el 42% de los consumidores la ha conseguido gracias a un traficante y un 8,2% porque tiene una plantación propia. España prohibió el cultivo, la producción y venta de cannabis en 1967. Pero según el Ministerio de Agricultura no se considera estupefaciente si tiene menos del 0,2% de THC (abreviación del componente psicoactivo tetrahidrocannabinol) y el cultivo en cuestión tiene fines industriales. Pero ese cultivo pasaría a ser ilegal si los cogollos resultantes se usan para fines recreativos, para el tráfico. En España solo se permite tener hasta 100 gramos de marihuana para consumo personal y únicamente privado. Todo lo que pase de esa cantidad es tráfico de drogas.

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