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Las notas de euskera, Matemáticas y un error en Biología, lo que colea de la PAU

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Madrid, 19 jun (EFE).- Una demanda judicial por una incidencia en el examen de Biología en Cantabria, las bajas calificaciones en la prueba de Matemáticas en La Rioja y los suspensos en euskera -con ceros incluidos- de muchos alumnos de Bizkaia son las polémicas que colean de las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

El 89,98 % de los estudiantes de segundo de bachillerato aprobaron la PAU en la pasada convocatoria ordinaria, celebrada entre los días 2, 3 y 4 de junio en la mayoría de comunidades autónomas. No obstante, han surgido quejas y polémicas que han trascendido el ámbito educativo y hasta se ha registrado una denuncia en los tribunales.

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La polémica por los suspensos en euskera en centros educativos de Bizkaia ha trascendido a todo el País Vasco, e incluso el lehendakari, Imanol Pradales, ha reconocido que es un "asunto bastante raro".

Un total de 1.778 alumnos, el 14 % de los más de 13.000 que el pasado 2 de junio realizaron la prueba de acceso a la universidad en la universidad pública vasca (EHU), han pedido revisión de los exámenes.

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Algunos de los colegios con alumnos afectados, a la espera de que se conozcan el próximo lunes los resultados definitivos, han reconocido a EFE que no descartan interponer medidas legales.

La mayoría de las quejas surgieron entre centros educativos vizcaínos concertados del modelo A, ante las calificaciones obtenidas en la prueba de Lengua Vasca y Literatura, que algunos tribunales habrían puntuado con notas llamativamente bajas -incluidos numerosos ceros-.

La familia de una alumna ha demandado ante un Juzgado el examen de Biología de la PAU en Cantabria para que la justicia dilucide si se desarrolló en condiciones de igualdad, por una incidencia en el enunciado de una de las preguntas.

Según el letrado de la familia, la incidencia "pudo alterar el desarrollo normal del examen, especialmente por la comunicación sucesiva de aclaraciones durante la prueba y por la posible afectación al tiempo efectivo disponible y a la concentración de los estudiantes".

El error se detectó en la prueba de Biología del pasado 3 de junio, que afectó a 913 alumnos. Una pregunta sobre código genético que tenía una puntuación de 0,4 puntos tenía un error en el enunciado, circunstancia que se comunicó a los alumnos durante el desarrollo del examen.

En La Rioja, la polémica gira en torno al examen de la asignatura de Matemáticas II, que no ha superado el 44,76 % del alumnado, y en el que la nota media ha sido de 5,2 puntos, 2 menos que en años pasados.

Profesores y organizaciones de padres de las escuelas concertadas y públicas han dado la voz de alarma porque los alumnos riojanos pueden verse perjudicados respecto a los de otras comunidades autónomas por el impacto que tienen las calificaciones para acceder a los estudios superiores.

De hecho, las organizaciones de padres proponen que si no se encuentra esa solución, los estudiantes tengan, como mínimo, la misma nota que durante el bachillerato.

En Cataluña, las Matemáticas de la PAU también han sido polémicas y las quejas de las familias han llegado al Parlament a través del grupo parlamentario de los Comuns.

Las Matemáticas fueron una de las pruebas más difíciles en la modalidad Científica y Tecnológica y se convirtieron en "el gran hueso".

Los Comuns preguntan al Govern si la dificultad de la prueba se adecuaba a los 90 minutos previstos y reclaman datos sobre los resultados, así como una comparativa con años anteriores.

Las tres jornadas de PAU en Galicia estuvieron plagadas de polémicas y reclamaciones, especialmente en Dibujo Técnico II; Historia de España; en Historia del Arte; Francés y Física.

Frases y gráficos que sobraban, preguntas que contradecían las instrucciones previas al examen o discordancias entre las versiones en gallego y castellano de la misma prueba fueron algunos de los fallos denunciados, que en muchos casos han derivado en corrección flexible para que nadie resultada perjudicado. EFE

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