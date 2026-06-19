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Romo afirma que la unión fue la clave para que México amarrara el liderato del grupo A

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Guadalajara (México), 18 jun (EFE).- Luis Romo, centrocampista de la selección mexicana, aseveró este jueves que unirse como "una familia" ha sido la clave para hilar victorias y clasificarse para la siguiente ronda del Mundial 2026 al frente del grupo A.

"Gozamos de una gran unión, tenemos todo muy claro que somos una familia, no nos toca nada de fuera y estamos fuertes, esa ha sido la clave. A pesar de asegurar el pase vamos a ir partido a partido", dijo el centrocampista.

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El conjunto mexicano venció a Corea del Sur por 1-0 en la segunda jornada del grupo A, resultado que le aseguró el pase a dieciseisavos de final en la cima del sector.

Con dos victorias -superó a Sudáfrica en el primer juego- y seis puntos, el tri es el primer clasificado en la justa.

Romo, quien fue designado 'Mejor Jugador del Partido' gracias a que marcó el tanto del triunfo, aseguró que el conjunto tiene confianza en que harán historia en este Mundial.

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"Desde el día uno sabíamos que teníamos que competir y trabajar para hacer historia y es el camino que estamos siguiendo, eso y confiar siempre en nosotros que es lo más importante, no perder la confianza", apuntó.

El defensor Jorge Sánchez, por su parte, destacó la dificultad que representó medirse a Corea del Sur.

"Es un rival muy completo. Vinieron a nuestra casa a mostrar mucha personalidad. Han sido dos partidos muy complicados y el que viene también lo será, pero está en nosotros seguir luchando y con las ganas que tenemos", aseguró.

Sánchez también elogió el plan de juego que les encomendó el seleccionador, Javier Aguirre.

"El 'Vasco' ha manejado de una manera única al equipo y eso se nota dentro y fuera de la cancha", concluyó.

El seleccionado mexicano regresará a la Ciudad de México para preparar el último partido de la fase de grupos que será contra República Checa el próximo miércoles. EFE

(foto)(video)

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