El Gobierno de Ayuso alude a la presunción de inocencia de González Amador e insiste en desligarlo de la Comunidad

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad, Miguel Ángel García Martín, ha pedido este lunes respetar la presunción de inocencia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, y ha insistido en que el caso "no tiene nada que ver" con la Comunidad de Madrid.

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa en Velintonia --la casa del premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre--, después de que la jueza Inmaculada Iglesias haya propuesto juzgar a González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

"Pido esa presunción de inocencia, pido que le dejen ese derecho a defenderse y a esclarecer la verdad. Y, mientras tanto, respetaremos esas resoluciones judiciales", ha subrayado el consejero.

García Martín ha insistido así en que se trata de "un asunto que no es político" y que afecta a "un particular" que no "contrató" ni "tiene nada que ver" con la Comunidad de Madrid pero que se trata de "vincular con la acción política" del Gobierno regional por "interés". "Tratan de emponzoñar, tratan de enfangar el terreno de juego", ha aseverado.

Por último, ha criticado la "utilización" de "los resortes" del Estado", la Fiscalía y los medios públicos para "atacar a un particular" y querer "desgastar" así a "un adversario político".

"Por eso tenemos un fiscal general del Estado imputado, que no se nos olvide, un fiscal general del Estado, por saltarse la ley que juró proteger. Eso sí que es político, la utilización, insisto, de los resortes del Estado para atacar a un particular. Eso, en democracia, desde luego, nunca se había visto", ha zanjado.