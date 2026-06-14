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Rubi: “Nos interesaba que pasaran pocas cosas en nuestra portería”

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Málaga, 14 jun (EFE).- El entrenador del Almería, Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, consideró que el empate a cero ante el Málaga en la ida de la final por el ascenso a Primera División “es justo” y que su plan de partido pasaba por conseguir que “pasaran pocas cosas” en su portería.

“El resultado es justo, hemos hecho un partido súper serio, a nivel defensivo hemos minimizado a un rival que genera mucho más. Ha pasado poca cosa en las porterías y creo que hemos acertado en todos los cambios”, dijo el técnico en rueda de prensa.

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“No quiero euforia, esto es un cero a cero. Hay que trabajar fuerte. Es verdad que de tres resultados, nos valen dos, pero hay que salir a ganar”, comentó respecto al partido de vuelta del próximo sábado en Almería.

“Ganar aquí era importante, pero también lo era la sensación de sobriedad que hemos mostrado. No nos ha sido fácil”, apuntó Rubi, que destacó las “tres porterías a cero en los últimos seis partidos”.

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“Cuando dos equipos se conocen tanto y aplican el plan defensivo tan a rajatabla, chocan fuerzas y pasan pocas cosas porque estamos muy concentrados. A nosotros nos interesaba que pasaran pocas cosas en nuestra portería”, explicó.

“No quiero confundir, está todo abierto, pero si hubiéramos ido a la vuelta perdiendo se complica todo. No hay nada hecho, pero el resultado es correcto, más viendo la trayectoria del Málaga en casa”, reivindicó.

Sobre el recibimiento y el gran ambiente de La Rosaleda, con más de 30.000 asistentes, dijo que “no ha sido hostil”, ya que “nos han tratado con respeto y felicito a ambas aficiones. En casa espero que nos podamos portar igual de bien”. EFE

afl/asc

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