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Ecuador sale con el mismo bloque que le llevó al Mundial

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Filadelfia (EE.UU.), 14 jun (EFE).- Sebastián Beccacece alineará este domingo en el estreno de Ecuador en el Mundial 2026 con el mismo bloque que tan buen resultado le dio en las eliminatorias sudamericanas.

Ecuador sale con Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; Pedro Vite, Moisés Caicedo, Alan Franco, Alan Minda; John Yeboah, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

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Por su parte, Emerse Faé sorprende al no alinear en su once titular al extremo Amad Diallo, del Manchester United.

Coste de Marfil sale con Yahia Fofana; Ghislain Konan, Emmanuel Agbadou, Wilfried Singo, Guéla Doué; Bazoumana Touré, Franck Kessié, Seko Fofana, Yan Diamande; Elye Wahi y Nicolas Pépé. EFE

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