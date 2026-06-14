Hoy será noticia. Lunes, 15 de junio

SEMANA POLÍTICA

La declaración de Zapatero ante el juez del caso Plus Ultra marca la semana política

Madrid (EFE).- La semana política que hoy arranca estará marcada por la declaración ante el juez del caso Plus Ultra del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo testimonio será relevante tanto para el PSOE como para la oposición, que llevará de nuevo al Congreso este asunto junto al resto de causas judiciales que afectan al Ejecutivo.

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La comparecencia de Zapatero como investigado -el 17 y 18 de junio- se produce además después de que el juez haya ampliado la investigación al expresidente a un presunto delito fiscal y de contrabando por las joyas halladas en el registro a su oficina, de origen aún no justificado, y con un valor preliminar de 1.323.915 euros.

BEGOÑA GÓMEZ

Begoña Gómez acudirá este lunes a la audiencia previa de cara al futuro juicio con jurado

Madrid (EFE).- Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, acudirá este lunes a la audiencia previa al posible juicio con jurado por cuatro presuntos delitos, un trámite en el que cada parte se pronuncia sobre si debe celebrarse juicio o no y en el que pueden solicitarse y en su caso adoptarse medidas cautelares.

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El juez Juan Carlos Peinado ha convocado este lunes a las seis de la tarde a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés a una audiencia preliminar con la que se pone fin a la fase de instrucción antes de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Madrid para que se celebre un juicio con jurado contra los tres por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

HUELGA MÉDICOS

La huelga de médicos termina esta semana pero el conflicto persiste y amenaza el otoño

Madrid (EFE).- Los médicos inician este lunes su última semana de huelga al mes convocada por seis sindicatos contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, con la amenaza de volver en otoño a las protestas por un conflicto enquistado con el Ministerio de Sanidad, al que 16 comunidades autónomas urgen a resolver.

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Esta es la quinta y última semana de huelga al mes convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), que también han organizado una manifestación frente al Ministerio de Sanidad este lunes.

ÍÑIGO ERREJÓN

El juez mantiene citada para el lunes a Mouliaá, que podría ser detenida si no acude

Madrid (EFE).- El juez que investiga a Elisa Mouliaá por presuntas calumnias a Íñigo Errejón mantiene su citación para que declare este lunes, bajo apercibimiento de detención si no acude, mientras ella ha anunciado que no irá porque estará trabajando entre Dubái y el mar Rojo, aunque intentará comparecer por videollamada.

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Es la tercera vez que el magistrado Arturo Zamarriego cita a Mouliaá para tomarle declaración como investigada por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, sobre el que dijo que extorsionó a testigos de la causa en la que se investiga a Errejón por supuesta agresión sexual a la actriz.Este proceso se sigue en otro juzgado y ya se decretó apertura de juicio oral, aunque el procesamiento está recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid.

UE DEFENSA

Cartagena acoge un debate europeo sobre el futuro de las pymes en la industria de defensa

Cartagena (Murcia) (EFE).- La ciudad portuaria murciana de Cartagena reúne el lunes y martes próximos a representantes de la Comisión, el Parlamento y el Comité de las Regiones europeos y la Alianza Atlántica para un debate sobre el futuro de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la industria de la defensa europea.

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Participan también el presidente del grupo de trabajo de defensa de la red comunitaria de pymes (SME Connect), Markus Becker, y la directora del Centro Tecnológico Naval y del Mar, Noelia Ortega, en representación del programa autonómico murciano Caetra.

PASO ESTRECHO

La Operación Paso del Estrecho arranca el lunes con la previsión de un 3 % más de tránsito

Algeciras (Cádiz) (EFE).- La Operación Paso del Estrecho (OPE) arrancará este lunes con la previsión estimada de superar en un 3 % los casi 3,5 millones de pasajeros y los 857.000 vehículos registrados en 2025.

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Ante su inminente inicio, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha pedido este domingo “máxima prudencia en las carreteras, planificar el viaje con antelación y seguir las indicaciones de las autoridades y fuentes oficiales”.

TRANSPORTE MADRID

Estar empadronado en Madrid será obligatorio para tener la tarjeta de transporte personal

Madrid (EFE).- A partir del lunes, la Comunidad de Madrid ha limitado la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP, conocida como abono mensual, a aquellas personas que acrediten la condición de residente en un municipio de la región de Madrid o en alguno de los municipios integrados en las zonas tarifarias E1 y E2.

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También se incluirá a los residentes de aquellos municipios previstos en el convenio suscrito con Castilla-La Mancha y Castilla León, ha precisado el Gobierno regional en un documento publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Según el BOCM, la medida se aplicará desde el 15 de junio, en desarrollo de lo previsto en la normativa vigente. Hasta el momento, el uso del conocido abono transportes no requería estar empadronado.

EL TIEMPO

La semana arranca inestable y con tormentas que siguen en puntos del interior peninsular

Madrid (EFE).- La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada marcada por la inestabilidad con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas.

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Se esperan nubes bajas en los litorales cantábrico y gallego y en el suroeste peninsular y el Estrecho. A partir del mediodía se desarrollará abundante nubosidad de evolución en el interior con tormentas, en amplias zonas del interior peninsular. Por el contrario, en los litorales del sur y del este, el suroeste peninsular y Baleares estará poco nuboso o despejados, y en Canarias habrá nubes en el norte y estará despejado en el sur.

EFE

fp