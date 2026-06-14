Funes: “Estamos a un gol de jugar en Primera”

Málaga, 14 jun (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, reconoció que esperaba “más goles” tras el empate a cero ante el Almería en la final por el ascenso, pero recordóque están “a un gol de jugar en Primera División”.

“Nos esperábamos más goles. Ellos han hecho un trabajo muy bueno a nivel defensivo. Pero se lo he dicho a los niños, estamos a un gol de jugar en Primera División”, dijo el entrenador andaluz en rueda de prensa.

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“Hemos ido a por ellos y ellos han intentado que no pase nada. Era su plan. Tienen mucho talento y no creo que se planten allí con este planteamiento por el nivel que tienen. Allí va a ser otro partido”, opina.

Funes cree que en la vuelta “habrá más ritmo” y vivirán “cosas distintas”, por lo que tienen que “estar preparados para todo”, pero insiste en que “es muy ilusionante tenerlo tan cerquita”.

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Respecto al cansancio físico de sus jugadores, celebra que tendrán “más recuperación durante la semana y veremos que planteamos allí, necesitamos que algunos de nuestros talentos tengan su momento”.

“Nos ha faltado profundidad en el último tercio y que nuestros jugadores de dentro reciban a espaldas de la línea de presión de ellos y no por delante. Si conectamos ahí, viviremos un partido más alegre”, visualizó.

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“Este no era un partido definitivo. Hoy nos vamos de aquí sabiendo que todos están disponibles y eso es una gran noticia. Necesitamos mucha personalidad y confío en que todo va a salir bien. Hemos tuteado a todo un Almería y eso nos llena de orgullo”, continuó el preparador malaguista.

Por último, volvió a destacar con una sonrisa que dependen de ellos mismos para estar en Primera División, "y si hubiera que levantar dos goles estaríamos más pesimistas. Muchos de aquí están acostumbrados a esperar hasta el minuto 122. La confianza nos la transmiten los jugadores”. EFE

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