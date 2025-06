Moreno dice a PSOE que si no son capaces de tener apoyo de ciudadanos "no pueden recurrir al juego sucio del barro"

El presidente del PP de Andalucía y del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha pedido al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que aclare "quién está detrás" de la militante del PSOE Leire Díez y se ha referido a los audios "donde dicen que se ha investigado entre ellos a miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a mí mismo para intentar desbancarme del poder". "Si no son capaces de ganarse el cariño y el apoyo de los ciudadanos, lo que no pueden hacer es recurrir al juego sucio del barro y la mentira", ha dicho.

En la clausura de la Convención del PP de Málaga, Moreno ha pedido a Sánchez y a la secretaria General de los socialistas de Andalucía y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, "que nos expliquen de una vez por todas quién autorizó a esta persona, a esta que llaman 'fontanera', quién la financió y quién está detrás". "Y lo digo sin chillar, lo digo sin insultar, lo digo con la máxima tranquilidad", ha apostillado.

Ha considerado que "la democracia española necesita transparencia, necesita serenidad, necesita verdad" y el país y Andalucía "necesita gestores, gobernantes". "España ha dejado de funcionar", ha lamentado Moreno, quien ha expresado su preocupación porque "estamos viendo cosas que a mí me parecen que no son razonables".

Así, ha criticado que "el deterioro de la calidad democrática de nuestro país empieza a ser insoportable". "Un gobierno no puede estar todos los días dando explicaciones por casos de corrupción, pero, además, un gobierno lo que no puede y no debe de hacer nunca, nunca, es permitir comportamientos como los que se está sabiendo en estos últimos días", ha dicho.

En este punto, se ha referido a la información "donde vemos colaboradores cercanos al Gobierno y al PSOE, en este caso una colaboradora, que nos tendrán que aclarar por orden de quién y con qué recursos, intentar destruir la imagen de fiscales, de jueces, de miembros y oficiales de la Guardia Civil que están investigando a entornos familiares del presidente del Gobierno o incluso a adversarios políticos".

"¿Dónde va a llegar este país cuando se posibilita y se empodera una persona con un único objetivo de destruir a tu adversario político, de construir pruebas contra tu adversario político? Pero ¿qué calidad democrática puede tener ese gobierno?", ha expresado el presidente andaluz.

Para Moreno, "España ha dejado de funcionar. España tiene un Gobierno que solo tiene una preocupación, una sola preocupación, y lo vemos todos los días, departamento a departamento, ministerio a ministerio, donde llamamos a las puertas para solucionar problemas, pero no le importan esos problemas". "Su única, su constante preocupación es sobrevivir un día más, una semana más, un mes más", ha señalado.

Así, ha indicado que esa "falta de gestión" en el Gobierno de España "la empezamos a notar en todos los servicios públicos" y ha considerado que "no es casual que hayamos tenido el único apagón general, el primer apagón general del conjunto del país en nuestra historia", como tampoco lo es, ha apuntado, "que el último sitio donde se ha recuperado la electricidad haya sido Andalucía Oriental porque la inversión de red eléctrica en Andalucía es un 40% menos de la media en Andalucía".

También ha asegurado que "no es casualidad que ha pasado ya más de un mes y el Gobierno no haya dado una explicación convincente y haya hecho transparencia para el conjunto de los ciudadanos". "Hubo personas que perdieron la vida en ese apagón, hubo cientos, miles de millones de pérdidas y hubo una pérdida de prestigio internacional como país", ha lamentado.

Moreno ha reprochado que el Gobierno "lo menos que puede hacer es dar explicaciones al conjunto de sus ciudadanos de por qué ocurrió aquello" y ha apuntado que España "ha dejado de funcionar en otras muchas cosas", haciendo referencia a los trenes. "Pasamos la vergüenza, por poner un ejemplo, el último día de Feria de Sevilla, de personas que venían de otras partes de España, amontonadas y hacinadas en Santa Justa porque sus trenes no salieron hasta seis, ocho o diez horas después, como ocurre también en Málaga".