Feijóo no acepta "clases" de defender el catalán de "políticos madrileños del PSOE"

Castelldefels (Barcelona), 31 may (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este sábado de que no acepta "clases" de defender el catalán hechas por "políticos madrileños del PSOE".

"A mí, de defender el catalán, no me van a dar clase, ni en Madrid ni en la calle Ferraz del PSOE", ha aseverado Feijóo en un acto en Castelldefels (Barcelona), acompañado por la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat; el líder del PPC, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad y presidente del PP de Barcelona, Manu Reyes.

El líder nacional de los populares se ha comprometido con "seguir defendiendo" el gallego, el catalán y el euskera, materia en la que no va a aceptar, ha dicho, clases de "los políticos madrileños del Partido Socialista".

"Quien no defiende la igualdad entre el catalán y el español en Cataluña no puede hacerlo en Europa", ha añadido, en relación con la petición de la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas, y ha advertido de que el PP no permitirá que "quienes prohíben la libertad lingüística" en la comunidad catalana la reclamen en Europa.

"Primero, libertad lingüística en Cataluña y después hablamos de lo que queráis", ha afirmado el líder del PP.

Feijóo ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "utiliza" el catalán para mantenerse en el cargo, pero que no lo "respeta".

"¿Ahora resulta que este tío va a defender más el gallego que yo, el señor Sánchez? ¿Va a defender más el catalán que yo?", se ha preguntado.

Así, ha asegurado que él no "utilizará" la lengua catalana "simplemente para crecer políticamente, sino para garantizar la libertad lingüística".

Por otra parte, el presidente de los populares se ha comprometido a rebajar impuestos a las "rentas más bajas, a las clases medias, a las familias y a los jóvenes".

Ha enmarcado esta medida en el decálogo "valiente" con el que quiere llegar a La Moncloa, que contempla revisar las "97 subidas de impuestos que ha hecho Sánchez".

"Si en España es urgente rebajar los impuestos, en Cataluña es imperativo", ha zanjado Feijóo, entre los aplausos de los asistentes al acto. EFE

