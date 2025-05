Bruselas autoriza la compra del consorcio químico alemán Covestro por la emiratí Adnoc

Bruselas, 13 may (EFECOM).- La Comisión Europea dio este martes luz verde a que la petrolera estatal emiratí Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc) adquiera el consorcio químico alemán Covestro, tras constatar que no generará problemas de competencia en los mercados en los que ambas empresas operan.

Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la investigación que ha llevado a cabo de la transacción confirmó que Adnoc y Covestro operan principalmente en diferentes niveles de la cadena de suministro de químicos y petroquímicos, sin que haya solapamientos significativos entre sus respectivas actividades.

Asimismo concluyó que, tras la operación, las compañías no estarían en posición de restringir el acceso de los competidores ni a importantes insumos ni a una base suficiente de consumidores.

La transacción, recordó Bruselas, concierne sobre todo el suministro de químicos y materiales polímeros de alto rendimiento.

La adquisición, anunciada el pasado octubre tras casi un año de negociaciones, está valorada en unos 12.000 millones de euros y con ella Abu Dhabi busca apuntalar el crecimiento del grupo alemán con la vista puesta en llegar a ser uno de los cinco consorcios químicos más grandes del mundo. EFECOM