Alexia Putellas: "No es fácil tener la humildad para reinventarse"

Redacción deportes, 11 may (EFE).- Alexia Putellas, capitana del Barcelona, aseguró, tras conseguir matemáticamente el sexto título seguido de la Liga F, que "no es fácil tener la humildad para reinventarse".

Alexia Putellas indicó, en este sentido, que no es sencillo tener esa capacidad "para pensar que lo que hiciste el año anterior, aunque hayas ganado todo, no va a servir para este año. salir al campo pensando que no por haber conseguido lo que has hecho el año pasado vas a empezar 1-0, sino que esto es futbol, y puede pasar cualquier cosa".

Así, consideró la internacional española, en declaraciones a Dazn, que "es una de las señas de identidad de este equipo" e insistió en que "otra de las virtudes de este equipo es no dar garantizado nada. saboreamos cada victoria, cada título, y es un motivo de celebración".

"Auguro que mientras siga así espero que sigamos dando muchas alegrías a nuestra afición", apostilló Alexia Putellas. EFE