'Los pecadores', ¿nuevo fenómeno de taquilla? Diez exitazos anteriores que pocos esperaban

Ángel Alonso Giménez

Madrid, 10 may (EFE).- 'Los pecadores' es una película atípica lanzada ya hacia una fama inesperada, algo que no es inusual en la historia del cine. 'Rocky', 'Jungla de cristal' u 'Ocho apellidos vascos' son algunas demostraciones de cómo la suma boca-oreja más repercusión mediática genera exitazos y muchísimo dinero.

En los cines de Norteamérica, 'Los pecadores' ('Sinners', en inglés) ha recaudado en dos semanas más de 187 millones de dólares, y en el mundo, cerca de 237 millones. En España, ha ido escalando en la recaudación; el jueves fue la tercera película más vista.

Dirigida por Ryan Coogler, artífice de las entregas de 'Black panther', 'Los pecadores' reúne dos ingredientes imprescindibles de cualquier éxito imprevisto.

Primero, estilo arriesgado, en este caso porque combina géneros y viaja del terror sobrenatural, vampiros incluidos, al musical con influencia 'blues'; y segundo, su producción costó unos 90 millones de dólares, cifra modesta si se compara con la de 'Thunderbolts', que fue el doble.

Ingredientes, en definitiva, que recuerdan unos cuantos casos de películas que nacieron sin expectativas elevadas pero se convirtieron en taquillazos mundiales.

A continuación, 10 ejemplos:

La historia que lanzó a la fama a Sylvester Stallone. Su guión se rodó entre estrecheces presupuestarias, pero no impidieron el éxito, ya que recaudó en EE.UU. más de 100 millones de dólares al poco de estrenarse y ganó el Óscar a la mejor película.

Hoy, cinco secuelas y unos cuantos 'spin off' después, entrenar al ritmo de 'Eye of the tiger', el tema principal de su banda sonora, es un recurso motivacional universal.

En Australia, en los 70 del siglo pasado, un tipo llamado George Miller firmó una distopía sobre el vigilante de una autopista al que se le complica la vida. Pudo hacerlo con algo menos de medio millón de dólares.

Esta película de estética tan osada recaudó, no obstante, más de 100 millones en todo el mundo, y no sólo eso: propició tres secuelas, una precuela ('Furiosa', el año pasado) y fama planetaria para Mel Gibson.

De los más o menos 30 millones de dólares que costó a los más de 140 millones que recaudó. Éste es el viaje plagado de billetes de esta adaptación sobre un policía fuera de servicio que por reconciliarse con su esposa se ve envuelto en una trama de terroristas malvados y enjaulado en un rascacielos.

Fue tal el filón que Bruce Willis hizo tres películas más en la piel de John McClane.

El primer pelotazo del cine español de los últimos 30 años al recaudar más de 7 millones de euros, cifra luego superada por muchas.

Pero en esa época, 'Airbag', de Juanma Bajo Ulloa, no sólo conquistó los cines. Media España se puso a hablar del "conceto" tras ver esta delirante historia sobre tres tipos atrapados, sin querer, en una batalla a cara de perro entre narcotraficantes.

Una película amateur hecha con 'cuatro perras' de dos directores sin experiencia llamados Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, sin actores ni actrices conocidos; un proyecto arriesgado, de tono documental, sobre unos jóvenes que desaparecieron y reaparecieron un año después.

La película recaudó unos 250 millones de dólares y se dice que es el largometraje más exitoso de la historia del cine si se toma como parámetro la devolución de cada euro invertido.

Un presupuesto más que limitado que obligó a rodar en poco tiempo. Un director desconocido. Un guión ambicioso.

Nada de esto impidió que la película que encumbró a Ricardo Darín fuera un éxito rotundo en Argentina, su país de producción, en España e incluso en Estados Unidos, donde, a pesar de una distribución limitada, logró buena recaudación y hasta que se hiciera un 'remake'. Ganó una veintena de premios e iluminó en el mapa mundial el lugar del cine argentino.

Esta historia sobre la infiltración de un policía en una red de secuestradores de camiones costó unos 40 millones de dólares y recaudó más de 200. De paso, ha dado pie a diez películas más, a la preparación de la 11ª y a una serie de videojuegos.

A rebufo de semejante taquillazo, las famas mundiales de Paul Walker, fallecido en 2013, y de Vin Diesel.

Entre los honores de la película de Emilio Martínez-Lázaro, ser la película más vista en España en el año de su estreno. Más de 9 millones de euros granjeó este musical cómico de enredo, cuya fórmula atrevida encantó al público.

Para alargar el hilo del dinero se hizo un año después 'Los dos lados de la cama'. En 2025, está previsto el estreno de la tercera parte, 'Todos los lados de la cama'.

Que estuviera Keanu Reeves al frente del proyecto tras haber triunfado con 'Matrix' era una garantía, pero la realidad taquillera superó los pronósticos más optimistas.

La historia de este exasesino a sueldo que regresa a las andadas debido a la muerte de su perro tiene tres películas más, una serie para televisión en proceso, videojuegos, un 'spin-off'... La saga cinematográfica ha ganado en salas de todo el planeta cientos de millones de dólares.

También había elementos como para presagiar otro rotundo éxito de Emilio Martínez-Lázaro, empezando por él mismo. Dani Rovira, Carmen Machi, Clara Lago y Karra Elejalde elevaron a la apoteosis económica esta comedia que se carcajea de los prejuicios sobre los vascos.

Unos meses después de su estreno, se convirtió en la película española más vista de la historia y en la segunda con más recaudación al rebasar los 38 millones de euros. Después se hizo 'Ocho apellidos catalanes' y, en la estela, 'Ocho apellidos marroquís'. EFE

