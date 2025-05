Sánchez participa en unas jornadas del Cercle d'Economia centradas en los retos de Europa

Barcelona, 5 may (EFE).- Los retos que afronta Europa ante la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la guerra en Ucrania centran este año las jornadas del Cercle d'Economia, que comienzan este lunes con la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez estará acompañado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto.

El presidente mantendrá posteriormente un encuentro con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El jefe de la oposición, Alberto Núñez Fiejóo, intervendrá en este mismo foro el martes, cuando también estará presente el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El Palacio de Congresos de Cataluña acoge hasta el miércoles la cuadragésima edición de las jornadas que organiza en Barcelona el lobby empresarial catalán, punto de encuentro habitual de líderes económicos y políticos para analizar cuestiones de actualidad.

El presidente de la Generalitat clausurará una cita por la que también habrán pasado la vicepresidenta de la Comisión Europea de Transición Limpia, Teresa Ribera, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, y el consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo.

El presidente de Indra, Ángel Escribano, el consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y la consellera catalana de Economía, Alícia Romero, aportarán asimismo su visión durante el encuentro.

El Cercle, que el año pasado centró sus jornadas en el debate sobre la productividad, ha optado este año por poner el foco en los retos que afronta Europa ante el convulso contexto internacional.

Bajo el lema "Europa: wake-up call? Cómo responder en un momento de disrupción política", las jornadas aspiran a ser un "toque de atención" sobre un escenario que obliga al continente a "ponerse delante del espejo", ha señalado el presidente del Cercle, Jaume Guardiola.

Para contar con una visión exterior, la entidad ha convocado a figuras como Paula Dobriansky, antigua secretaria de Estado para la Democracia y Asuntos Globales de EE.UU; Li Cheng, fundador del Centre on Contemporary China and the World de la Universidad de Hong Kong, y Andrés Velasco, decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics, entre otros. EFE