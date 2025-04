Valverde: "Siento que tenemos un punto más tras un partido difícil"

Bilbao, 26 ene (EFE).- El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, "no" cree que su equipo haya perdido una oportunidad con el empate sin goles de esta tarde ante el Leganés en San Mamés, si no que considera que tienen "un punto más tras un partido difícil".

"No. Siento que tenemos un punto más en un partido difícil. Salto el Real Madrid, el Barcelona y bastante el Atlético, todos los equipos somos muy parecidos y tenemos que sufrir mucho para ganar", apuntó en rueda de prensa un Valverde que resumió sus sensaciones en la frase "un punto más un partido menos".

El técnico rojiblanco lamentó que su equipo no hubiese "conseguido un gol en la primera mitad", ya que cree que entonces hubiese gozado después de unos "espacios" que no tuvo en todo el encuentro. "Ellos no te dejan correr porque no tienes espacio para correr", valoró a los de Borja Jiménez.

Por lo que achaca esa situación a lo bien que defiende el Leganés. "El Atlético de Madrid tampoco les marcó un gol y el Barcelona en su campo tampoco", destacó de un rival que "también puede decir que ha mandado un par de balones al palo y nosotros no".

Valverde, por otro lado, se mostró "contento" del regreso de Oihan Sancet, tras un mes de baja, y valoró el partido de un Mikel Vesga que considera que "ha estado bien" y al que le pide que aproveche su "tiro y su capacidad de llegada".

El entrenador del Athletic ha hecho autocrítica con el último cambio que ha realizado, el de Nico Serrano por Vesga. "No por Serrano, que nos ha ayudado arriba, sino porque al final nos hemos desequilibrado un poco", matizó. EFE