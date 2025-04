Míchel: "Los últimos minutos no representan al Rayo, esa actitud viene de más arriba"

Madrid, 26 ene (EFE).- Miguel Ángel Sánchez Muñoz, 'Míchel', entrenador del Girona, lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano, reconoció que la intensidad de su rival les hizo "no estar bien en defensa" y criticó que los últimos minutos, en los que apenas se jugó por interrupciones, "no representan" al conjunto madrileño, descargando culpas en el cuerpo técnico y apuntando a la "directiva" que preside Raúl Martín Presa.

El Girona se adelantó en el marcador a los 58 minutos por medio de Bryan Gil pero dos tantos posteriores de Randy Nteka dieron el triunfo al Rayo en la segunda mitad.

"La intensidad del Rayo nos ha hecho no estar bien en defensa. Cuando tienes perdida de pelota el rival llegaba por fuera, por el lateral o el interior, son capaces de generar mucha profundidad. No hemos controlado el partido", dijo Míchel, en conferencia de prensa.

"Necesito que el equipo esté mejor. Sabía que hoy era un equipo muy complicado porque el Rayo es el equipo con más intensidad después del Barcelona y competir a su ritmo no es fácil", señaló.

El técnico del Girona analizó los minutos finales del partido, los correspondientes al tiempo añadido, en los que apenas se jugó, fueron constantes las interrupciones y jugadores como Abdul Mumin o Augusto Batalla perdieron tiempo.

"La imagen del Rayo es top porque tiene valores pero en los minutos finales no se ha jugado nada. El árbitro ha añadido más minutos pero no se ha jugado. Es una pena porque el Rayo siempre mira hacía adelante y al final no ha estado bien. Creo que ese final no representa ni a los jugadores ni el cuerpo técnico", confesó.

"Los jugadores son profesionales increíbles, miran al rival con respeto y me encanta ver al Rayo jugar con esa agresividad porque me siento representado pero los últimos minutos no. Esa actitud no es del cuerpo técnico, viene de más arriba, aunque el que comete el error de hacerlo es de Batalla", dijo Míchel, que fue preguntado por un periodista sobre si podía puntualizar a quién se refería diciendo "más arriba".

"A la directiva. A mí ya me lo hizo", comentó Míchel, que reconoció que cuando eso ocurre "no puedes controlarlo".

"Aquí en Vallecas la afición se vuelca con el equipo y parece que el campo se hace cuesta arriba", finalizó. EFE