Iñigo Pérez: "Cuando consigamos el objetivo soltaré el pie del freno de la exaltación"

Madrid, 26 ene (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró contento por la victoria frente al Girona y, aunque su equipo suma 29 puntos en 21 jornadas y la permanencia está encarrilada, pidió "prudencia" y declaró que cuando consigan el objetivo será el "primero en soltar el pie del freno de la exaltación".

El Rayo, con dos goles en la segunda parte del franco-angoleño Randy Nteka, remontó el tanto inicial del Girona, de Bryan Gil, y se llevó los tres puntos que le impulsan en la clasificación.

"Hemos podido disfrutar del momento en que das la vuelta al marcador, hemos podido sostenerlo, hemos sido superiores y estamos contentos", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

"Cuando estás jugando un buen partido contra un buen rival y te pones por debajo hay dos vías, una visceral y emocional que te pide sacar toda la artillera, desdibujarte para ver si en el caos puedes remontar, y otra que con media hora por delante te invita a seguir haciendo lo mismo con gente de refresco. Cuando sale bien esto segundo estás contento", señaló.

El gran protagonista del partido fue Nteka, que, con dos goles saliendo del banquillo, revolucionó a su equipo.

"Cuando coges una plantilla de jugadores los miras y los vas imaginando porque sabes el rendimiento al que pueden llegar. Randy tiene condiciones físicas y técnicas muy buenas, tiene energía, y es un jugador con el que poder trabajar y que disfruta. Yo les aprieto pero esto es de él, que es el que sale y se esfuerza. Yo espero que sea consciente de donde viene está recompensa", apuntó Íñigo Pérez.

El técnico navarro fue preguntado por esos minutos finales correspondientes al tiempo añadido en los que apenas se jugó por constantes interrupciones de sus jugadores y que provocaron que el colegiado fuese alargando tiempo sobre la marcha.

"Con esta situación del final no estoy cómodo. No me gusta que se pierda tiempo o se pare el partido, ni por parte de los jugadores ni de los recogepelotas. En estos minutos de alargue no nos movemos bien y nos han podido hacer dos goles", reconoció.

"Hoy entiendo que el árbitro ha ido añadiendo minutos a las perdidas de tiempo y no nos viene del todo bien. Una cosa es tener cierta picardia, no ir corriendo a hacer un saque de banda, y otra es perder tiempo", apuntó Iñigo Pérez, que, pese a la buena dinámica del equipo, no quiere euforias.

"Hay que tener prudencia pero entiendo que también hay que disfrutar. Cuando consigamos el objetivo seré el primero en soltar el pie del freno de la exaltación para ver donde podemos llegar", finalizó. EFE