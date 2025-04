El alcalde de Alicante: No entendemos los motivos y no estamos conformes

Alicante, 21 ene (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha afirmado que no comparte los motivos del traslado de la sede social del Banco Sabadell desde la ciudad a Cataluña y ha afirmado estar desconforme con la decisión.

"No entendemos los motivos, no estamos conformes y no compartimos la decisión del Banco Sabadell de abandonar su sede en Alicante", ha sostenido el alcalde, quien ha continuado que "la entidad vive un momento muy delicado y de sobra conoce la sensibilidad e identificación de los alicantinos con la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que fue absorbida por el Sabadell".

Ha proseguido que "llevarse la sede a Cataluña no lo entiende ningún alicantino" y ha añadido que se siente "profundamente defraudado por esta decisión" porque "el Sabadell encontró en Alicante el apoyo y la ayuda que le ha permitido prosperar, incluso el respaldo para oponerse a la OPA planteada por el BBVA".

"Pero parece que eso no ha tenido valor alguno", según el dirigente del PP, por lo cual cree que "el Sabadell debe meditar y explicar esta decisión imposible de entender en Alicante".

Para el alcalde, "la OPA ya era mala para Alicante, sus intereses, la red de oficinas y la plantilla. Si a ello añadimos ahora que el Sabadell abandona la ciudad, como su sede social y emblemática pese al apoyo incondicional que los alicantinos le hemos dado, alguien del banco va a tener que explicar muy bien a los intereses de quién responde este movimiento". EFE