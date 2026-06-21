Espana agencias

Instituto de Antropología mexicano aclara que cena de FIFA cumplió normas patrimoniales

Guardar
Google icon

Ciudad de México, 20 jun (EFE).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que la cena de gala ofrecida por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el 10 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec cumplió con la normativa aplicable y con las medidas necesarias para preservar el inmueble histórico, tras la polémica que generó el uso del recinto en la víspera de la inauguración del Mundial 2026.

En una tarjeta informativa, el organismo adscrito a la Secretaría de Cultura precisó que la actividad, organizada por la FIFA, tuvo como propósito promover el patrimonio cultural de México en el marco de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 ante más de 200 representantes de distintos países.

PUBLICIDAD

El INAH añadió que el evento implicó para la FIFA costos de organización y pago de derechos por un monto mayor a 1 millón de pesos (más de 55.556 dólares) y que se realizó “con la normatividad aplicable” para el uso de este tipo de espacios.

El instituto sostuvo además que se aplicaron las medidas necesarias para garantizar la preservación del inmueble patrimonial y recordó que el Castillo de Chapultepec, testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional, también ha sido sede de encuentros culturales, académicos y diplomáticos, nacionales e internacionales.

PUBLICIDAD

La aclaración se produjo después de las críticas por una cena privada en un recinto emblemático de la memoria histórica mexicana, sede del Museo Nacional de Historia y vinculado a episodios como la defensa de Chapultepec de 1847, lo que avivó cuestionamientos sobre los límites del uso social y comercial de espacios patrimoniales.

Incluso investigadores del INAH habían advertido antes que podrían contravenir leyes mexicanas, ya que el Castillo de Chapultepec advierte en su apartado de “servicios” que “en el museo únicamente se pueden realizar eventos de carácter cultural, académico o científico. No se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo”.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió el miércoles en su conferencia matutina que el Castillo de Chapultepec “se renta para muchos eventos” desde hace años y confirmó que la FIFA pagó más de un millón de pesos por el uso del espacio.

Sheinbaum explicó que Infantino la invitó a la cena, pero que rechazó quedarse porque “no le correspondía” estar ahí, por lo que, según dijo, acudió solo a dar un mensaje de bienvenida y saludar a los asistentes.

A la exclusiva velada acudieron exfutbolistas, gobernadores mexicanos, invitados extranjeros, diplomáticos, figuras empresariales y representantes vinculados a la FIFA. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ecuador hipoteca gran parte de sus opciones ante Curazao, que celebra su primer punto

Infobae

La afición argentina 'calentó motores' con un 'prebanderazo' en el norte de Dallas

Infobae

Ecuador y Curazao empatan sin goles al descanso

Infobae

Champán y guitarrras en el cierre más abigarrado del Azkena de Vitoria

Infobae

Bielsa critica las pausas de hidratación: "Le quitan mucho al fútbol"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Marlaska traslada al Poder Judicial su “más enérgica queja” contra el juez Peinado por sugerir que la escolta de Begoña Gómez podría facilitar su fuga

Quiénes son Juan Carlos Barrabés y María Cristina Álvarez, los otros dos acusados en el caso Begoña Gómez: el empresario y la asesora que la acompañarán en el banquillo

La policía se lanza contra el juez Peinado por señalar que los escoltas de Begoña Gómez pueden ayudarle a huir: “Una auténtica barbaridad”

Begoña Gómez recurrirá las medidas cautelares del juez Peinado, incluida la retirada del pasaporte

El caso Begoña Gómez: dos años de instrucción, registros anulados, imputaciones revertidas, límites impuestos y sin pruebas directas contra la mujer del presidente

ECONOMÍA

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

La ofensiva hotelera contra Booking: miles de empresas preparan una demanda colectiva para reclamar millones por comisiones abusivas

Tirar un tabique sin licencia en 2026: estas son las consecuencias, multas y riesgos legales

Cómo se calcula la paga extra de verano en las pensiones

Cuándo se cobra la paga extra de verano para jubilados: estas son las fechas previstas por cada banco

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

DEPORTES

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

Alemania vence a Costa de Marfil en el tiempo añadido y refuerza su liderato en el grupo E del Mundial 2026: los goles y el resumen, en vídeo

El Málaga regresa a Primera División ocho años después tras vencer 1-2 al Almería

Países Bajos controla a Suecia y queda a un paso de octavos del Mundial 2026 tras un 5-1: los goles y el resumen, en vídeo

Justin Gaethje da las claves de su victoria frente a Ilia Topuria en la Casa Blanca: “Todo se resume en una sola palabra”

A 90 minutos de volver a Primera: UD Almería y Málaga CF se juegan el sueño en una final a todo y nada