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Declarado un incendio forestal en el paraje Las Barreras de Órgiva (Granada)

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Madrid, 21 jun (EFE).- Un incendio forestal se ha declarado en la madrugada de este sábado en el término municipal de Órgiva, en la provincia de Granada, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

El fuego se ha originado hacia las 04:10 horas en el paraje conocido como Las Barreras, lo que ha motivado la activación inmediata del dispositivo de extinción del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), explico 112 Andalucía en una publicación en la red social X.

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En las labores de control y extinción de las llamas trabaja un despliegue por tierra compuesto por seis grupos de bomberos forestales, tres vehículos autobomba, tres agentes de medio ambiente (AAMM) y un técnico de operaciones (TOP).EFE

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