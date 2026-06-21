Ecuador hipoteca gran parte de sus opciones ante Curazao, que celebra su primer punto

Redacción Deportes, 20 jun (EFE).- La selección de Ecuador hipotecó este sábado gran parte de sus opciones de clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026 al empatar 0-0 con una Curazao que consiguió su primer punto en este certamen.

Tras este partido, correspondiente a la segunda jornada del grupo E y que se jugó en Kansas City, Ecuador quedó en una situación incómoda al acumular apenas un punto y está obligado a ganarle a Alemania para tener opción de avanzar a la segunda fase.

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El portero curazoleño, Eloy Room, se consagró como la figura del partido al mantener el cero en su arco a pesar de los constantes ataques ecuatorianos.

La tercera fecha del grupo E se jugará en horarios simultáneos el 25 de junio: Ecuador enfrentará a Alemania en Nueva York y Curazao se las verá con Costa de Marfil en Filadelfia. EFE

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