El PP insiste de nuevo en rebajar la protección del lobo ibérico en el Congreso

Madrid, 19 dic (EFE).- Tras la aprobación esta mañana de una moción en el Senado para instar al Gobierno a excluir el lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), el Partido Popular ha insistido de nuevo por la tarde, aunque en el Congreso, para pedir que se rebaje su protección.

Esta mañana los consejeros de las comunidades autónomas loberas han estado en el Senado "explicando su postura y defendiendo a su gente" porque "no solo está en juego la ganadería", lo que de por sí es "motivo suficiente" para sus demandas, sino además "la seguridad de las personas", ha asegurado la diputada del PP Milagros Marcos.

Las declaraciones las ha hecho por la tarde en la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso, donde desde el Gobierno, Alejandro Dorado, comisionado para la Economía Circular, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, ha acusado al PP de desviar la atención con el tema del lobo hacia problemas que no existen.

"Es una irresponsabilidad intentar colar un discurso de miedo hacia el lobo", como está haciendo el Grupo Popular, ha dicho Dorado. "No hay registros de datos en España de ataques de lobos a personas", ha añadido.

Ha admitido que es un problema la pérdida de la cabaña extensiva, porque tiene muchos beneficios ambientales y sociales y es imprescindible para el reto demográfico pero es "irresponsable utilizar el debate de forma ideológica".

Además ha criticado que se use la cuestión "para tapar otros debates" como los que tienen que ver con "competencia desleal", ya que habrían de promoverse otros tipos de ganadería, ha dicho, sin llevar la atención siempre por parte de algunos, en referencia al PP, a "este falso debate en torno al lobo".

En cualquier caso, Dorado ha aprovechado su intervención para trasladar "toda la empatía y solidaridad" a los ganaderos afectados por un debate que "habría de ser mucho más amplio", ha dicho.

En España, la posición del Gobierno sobre la protección del lobo "está basada en la ciencia", mientras que para otros en referencia al PP es "ideológica".

Las evidencias científicas a día de hoy no justifican un cambio en el nivel de protección del lobo desde el ministerio, ha dicho.

El cambio en el Convenio de Berna "dará mayor flexibilidad" a los Estados miembros a la hora de gestionar sus poblaciones de lobos, una flexibilidad "que nosotros ya ejercemos y sobre lo que se basa la normativa de protección actual", ha declarado.

Por el contrario, la diputada del PP ha alertado de que "la sobreprotección del lobo está perjudicando al medioambiente al promover el aumento de ataques a la ganadería extensiva y semiextensiva".

Se trata de un sector que "contribuye a la conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas naturales porque actúa de forma natural en la limpieza de montes y son un elemento clave en la prevención de incendios".

"Es un tema muy serio anteponer la ideología a la técnica y el sentido común, algo con consecuencias a veces muy graves, como se ha visto en Valencia con la nefasta planificación hidrológica", ha lamentado la diputada del PP.

"No persistan en el error. No esperen a las consecuencias cuando ya no pueden repararse y pongan medidas", ha manifestado. EFE