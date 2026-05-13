La verdadera historia de Isabel, la vecina de Valencia de ‘Callejeros’: el drama que vivió con sus hijos detrás del fenómeno viral

Isabel, la vecina de Valencia que denunció en acoso de su vecina en 'Callejeros'. (Cuatro)

Hay escenas de la televisión que forman ya parte de la memoria colectiva. Y una de ellas es, sin duda, la de las conocidas como las vecinas de Valencia del programa Callejeros. Aquel reportaje emitido por Cuatro en junio de 2007 convirtió a Isabel y Vicenta en protagonistas involuntarias de uno de los momentos más virales de la historia reciente de la televisión española.

Frases como “puta, puta, puta, sin ser yo nada de eso” o las ya icónicas bolsas de basura que Isabel utilizaba para cubrirse la cabeza al salir de casa terminaron convirtiéndose en memes, disfraces y referencias constantes en redes sociales y programas de televisión. Incluso años después seguían apareciendo guiños en series como Paquita Salas o canciones inspiradas en aquel episodio.

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Pero detrás de aquellas imágenes que hicieron reír a miles de personas se escondía una realidad mucho más dura. Lo que para muchos espectadores era un simple conflicto vecinal televisado terminó siendo, según denunció la propia familia, un auténtico infierno marcado por amenazas, miedo y acoso continuado.

Isabel, la vecina de Valencia que denunció en acoso de su vecina en 'Callejeros'. (Cuatro)

El reportaje mostraba el enfrentamiento entre Isabel y su vecina Vicenta en un edificio de la calle Estrella de Valencia. Según relató entonces Isabel, sufría insultos, lanzamiento de productos químicos, orines y constantes agresiones verbales por parte de su vecina. Las cámaras grabaron parte de aquellos enfrentamientos y terminaron inmortalizando algunas de las escenas más recordadas de la televisión de los 2000.

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El hilo del hijo de Isabel que cambió por completo la historia

Todo dio un giro años después, en 2020, cuando Jesús, el hijo mayor de Isabel, decidió contar públicamente cómo vivió aquella etapa siendo apenas un niño. Lo hizo a través de un largo hilo en Twitter (ahora X) que rápidamente se viralizó y cambió por completo la percepción que mucha gente tenía sobre aquella historia.

“Nunca he hablado de este tema supongo que por vergüenza o temor a lo que me pudieran decir o las burlas hacia mi familia”, escribió Jesús. “Mi infancia estuvo condicionada desde muy pequeño por los sucesos que tanto se han dado a conocer en la TV”.

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El joven explicó que mientras millones de personas se reían de las imágenes de su madre cubierta con bolsas de basura, dentro de casa vivían una situación de auténtico terror. “Nuestra vecina nos hizo la vida imposible para que nos fuéramos del piso, nos atemorizaba cada día”, relató.

Isabel, la vecina de Valencia que denunció en acoso de su vecina en 'Callejeros'. (Cuatro)

Jesús recordó episodios especialmente duros que marcaron su infancia. “Imaginaos a un chaval de 7 años y a su hermano de 3 años, donde cada día salía tu vecina con un cuchillo o un cubo de lejía a decirte que iba a matar a tu madre”.

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También confesó el dolor que sentía al ver cómo la historia se convertía en motivo de burla constante durante años. “Al final, la gente se queda con la parte graciosa de la historia y no se intenta ver más allá”, lamentó.

Según explicó, la familia llegó incluso a abandonar temporalmente su casa después de varias noches de amenazas, insultos y lanzamiento de excrementos en la puerta. “Tuvimos que huir ese día de nuestra propia casa”, contó.

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Jesús y su madre, Isabel, que apareció en 'Callejeros'. (X @jesus_GD97)

La historia terminó llegando a los tribunales tras años de denuncias y procedimientos judiciales. Después de más de una década de conflicto y más de 125 denuncias entre ambas partes, la Justicia acabó dando parcialmente la razón a Isabel. La sentencia condenó a Vicenta a nueve meses de prisión y al pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales, aunque finalmente no llegó a ingresar en la cárcel.