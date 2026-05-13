3 de cada 4 españoles culpan a los pisos turísticos del recorte de la oferta de alquiler

Madrid, 13 may (EFE).- La mayor parte de la población española, tres de cada cuatro personas, considera que los pisos turísticos, los contratos de habitaciones y de temporada o la compra de vivienda para invertir reducen la oferta de alquiler, según una encuesta del Ateneo del Dato encargada por La Izquierda del Parlamento Europeo.

En concreto, un 79,2 % de los encuestados señala que las viviendas turísticas están contribuyendo "mucho o bastante" a que haya menos oferta disponible para alquiler habitual, ha informado este miércoles la formación en un comunicado.

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Un 76,2 % lo achaca a los alquileres por habitación y de temporada; un 75,8 %, a la compra de vivienda para inversión, y un 71,6 %, a la acumulación de viviendas en pocas manos, algo que, además, para los inquilinos, es "un fenómeno significativamente más importante que para la media de la población".

La encuesta, encargada por la eurodiputada de Sumar Estrela Galán, refleja un amplio respaldo a la adopción de medidas orientadas a regular los alquileres de temporada y por habitaciones, así como a reforzar la protección de las personas que alquilan bajo este tipo de contratos.

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Entre esas medidas destaca limitar los honorarios de las inmobiliarias, fianzas y gastos de alquiler, así como alquileres de temporada en zonas tensionadas, y que los contratos pasen a ser de vivienda habitual si no se dispone de uno o convertir en contratos habituales los alquileres de temporada que se renueven con la misma persona.

El estudio revela, asimismo, que el 75 % de la población cree que las agencias inmobiliarias encarecen el acceso a la vivienda.

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Por partidos, creen que es "mucho o bastante" un 68,2 % de los votantes del PP; un 81,9 %, de los del PSOE; un 69,8 %, de los de Vox, y un 83,7 %, de los de Sumar.

También se observa una mayoría "contundente" (72,6 %) a favor de suspender los desahucios de personas vulnerables, al menos cuando el propietario es una empresa o un gran tenedor, incluyendo a la mayoría de los votantes del PP y de Vox.

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Además, el 93,4 % de los encuestados considera que los alquileres tienen precios altos o muy altos, independientemente de si son inquilinos o propietarios.

Del estudio también se desprende que más de la mitad de la ciudadanía (59,6 %) cree que habría que limitar el número de viviendas en propiedad (nadie debería tener más de tres) y el 75 % piensa que quienes tienen a partir de dos deberían pagar más impuestos.

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El 68,4 % está de acuerdo con limitar los precios del alquiler en su zona, una cifra que asciende al 76,6 % entre los que viven de alquiler.

La encuesta, que fue realizada entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas en España, forma parte de un estudio multipaís de percepciones sobre la vivienda en España, Portugal, Italia y Grecia. EFE

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