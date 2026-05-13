El Premio Princesa de Asturias de Investigación se decide en Oviedo entre 56 candidaturas

Oviedo, 13 may (EFE).- El Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 se falla este mediodía en Oviedo, donde los diecisiete miembros del jurado se encuentran reunidos desde ayer para decidir entre las 56 candidaturas que en esta edición optan a este galardón.

La física, la biología y el estudio de los materiales se encuentran entre las disciplinas que cuentan con candidaturas destacadas para hacerse con el premio, el tercero en fallarse de los ocho que anualmente concede la Fundación Princesa de Asturias.

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Esta categoría está destinada a distinguir investigaciones, descubrimientos o innovaciones en la astronomía y la astrofísica, las ciencias médicas, las ciencias tecnológicas, las ciencias de la Tierra y del espacio, las ciencias de la vida, la física, las matemáticas y la química, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas.

En la pasada edición fue distinguida con este premio la genetista estadounidense Mary-Claire por sus trabajos pioneros para la prevención del cáncer y su contribución a salvar millones de vidas.

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Y en años anteriores fueron galardonados Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst, Jeffrey M. Friedan, Joel F. Habener y Svetlana Mojsov por el desarrollo de nuevos medicamentos que ayudan a controlar la diabetes y a combatir la obesidad; y Jeffrey Gordon, Peter Greenberg y Bonnie L. Bassler por sus logros en la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a antibióticos.

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que este año llegan a su cuadragésimo sexta edición, se celebra tradicionalmente en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, en el Teatro Campoamor de Oviedo.

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Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una reproducción de una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.EFE