Espana agencias

La japonesa Kaori Sakamoto se despide del patinaje con un "fuerte sentimiento de plenitud"

Guardar
Google icon

Tokio, 13 may (EFE).- La patinadora artística nipona Kaori Sakamoto, cuádruple campeona mundial y plata y bronce olímpicos, dijo sentir un "fuerte sentimiento de plenitud" respecto a su carrera deportiva en una emotiva rueda de prensa en la que oficializó su retirada de la competición.

Pese a la satisfacción al echar la vista atrás, la atleta de 26 años reconoció sentir algo de tristeza al escuchar la música que ha acompañado sus rutinas o ver los entrenamientos de otros atletas, pero afirmó querer centrarse en la enseñanza de esta disciplina.

PUBLICIDAD

"Quiero ser una profesora como Nakano (su propia entrenadora), no solo en cuanto a técnica, sino también en cuanto al aspecto humano y muchas otras cosas", dijo en una rueda de prensa en su Kobe natal, donde no pudo contener algunas lágrimas.

La atleta de 26 años, que puso punto y final a su carrera deportiva con un cuarto trofeo mundial al ganar en marzo el oro en la prueba de patinaje libre femenino en el Mundial de patinaje artístico de Praga, recordó que siempre disfrutó de este deporte, desde que empezó con tan solo cuatro años de edad.

PUBLICIDAD

"Al mirar mis fotos de la infancia, veo que en todas sonrío mientras patino, así que creo que me lo estaba pasando muy bien", afirmó.

Sakamoto reveló sus planes de retirarse el año pasado, y afirmó que los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) serían sus últimos.

La patinadora debutó en los Juegos Olímpicos invernales de Pyeongchang 2018. Obtuvo la medalla de bronce en la categoría individual femenina en los Juegos de Invierno de Pekín 2022 y la plata en equipos en la misma cita olímpica, y fue además segunda en Milán-Cortina tanto individual como por equipos.

El pasado marzo, Sakamoto ganó su cuarto trofeo mundial en Praga, firmando una actuación impecable con la música de "La Vie en Rose" con la que se quitó la espina del anterior Mundial disputado en Boston, donde fue medalla de plata. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

126-97. Wembanyama venga su expulsión y devuelve la ventaja a los Spurs

Infobae

Belgrano y Argentinos ganan sus partidos y se citan en semifinales

Infobae

Barcelona sella triunfo con gol del uruguayo Núñez y avanza a octavos de la Copa Ecuador

Infobae

Muere un varón al caer al río Carrión a su paso por Saldaña (Palencia)

Infobae

Nueve heridos en un accidente múltiple en la A-4 en Córdoba

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La otra batalla del 17M: Adelante Andalucía y Por Andalucía pugnan por liderar la izquierda alternativa

La otra batalla del 17M: Adelante Andalucía y Por Andalucía pugnan por liderar la izquierda alternativa

La Justicia ordena desahuciar a un hombre que seguía viviendo en la casa de su expareja pese a que la vivienda había sido vendida a una empresa

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

ECONOMÍA

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

El alquiler se enfría y sube un 5,2% en abril, el valor más bajo en un año: “Los inquilinos ya no pueden asumir más aumentos”

Batalla por una herencia en Asturias: la Justicia corrige el testamento y devuelve la legítima a dos hijos excluidos porque “no hubo pruebas de maltrato”

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta