PSOE-M estudia si recurre la suspensión de la declaración Gónzalez Amador: "Lo importante es una sentencia justa"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha insistido en el "respeto y acatamiento" a las decisiones judiciales, tras el aplazamiento de la declaración de Alberto González Amador, que los servicios jurídicos analizan para ver si se recurre, y ha remarcado que "lo realmente relevante es que se lleven a cabo todas las actuaciones y que finalmente haya una sentencia justa".

La jueza Inmaculada Iglesias ha aplazado de nuevo la declaración prevista el próximo 29 de noviembre de Alberto González Amador en la causa que investiga un presunto fraude fiscal hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.

En declaraciones tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, el líder de los socialistas madrileños ha apuntado que los servicios jurídicos analizan esta decisión y "posiblemente sí" presenten un recurso, aunque ha aclarado que la decisión no está confirmada.

En cualquier caso, ha incidido en que "lo importante es que el procedimiento judicial continúe y que sea quien sea el presunto infractor pues que tenga que rendir cuentas ante la justicia". "Nuestro objetivo es ese, garantizar que el procedimiento judicial continúa y que se defienden además cada uno de los euros que han pagado los madrileños en sus impuestos y que han podido ser mal gestionados y mal utilizados por parte de la Comunidad de Madrid", ha resaltado.

Las comparecencias estaban previstas el pasado 24 de junio, pero fueron aplazadas a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.

Por su lado, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha arremetido contra la "hipocresía de la izquierda" al defender que se investigue a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por presunto fraude fiscal pero no así el supuesto trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, aludiendo a que se trata de una particular.

En este sentido, ha apuntado que en el caso de González Amador es un tema "de un particular al que se da la circunstancia de que ahora es la pareja de la presidenta" y ha acusado a los partidos del arco parlamentario de la izquierda, PSOE-M y Más Madrid, de buscar "empantanar", cargando especialmente contra el líder socialista, Juan Lobato, por la personación de este partido como acusación particular.

"El mismo Lobato --Juan Lobato, secretario general del PSOE-M-- que no quiere que la esposa del presidente, que es posible que haya incurrido en algún trato de favor, en nepotismo en la universidad y que ha gestionado de manera incorrecta los recursos de la Universidad Pública madrileña, y que no quiere que esto se investigue, sí dice y presume de que se ha personado en el caso de un particular", ha apuntado en declaraciones tras la Junta de Portavoces.

LA OBEDIENCIA DEL SEÑOR LOBATO

"La hipocresía de la izquierda permanece intacta como siempre, así como la educación y la obediencia del señor Lobato", ha censurado Díaz-Pache, que ha remarcado que el PP "no valora los procedimientos de particulares", como es el caso de González Amador.

En la misma línea, ha subrayado que no ambos casos no se pueden equiparar. "No es que hiciera negocios en la mesa de la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, como sí parece que ocurría en el caso de la esposa del presidente del gobierno", ha apostillado.

Para la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, las "dilaciones" del proceso que afecta a Alberto González Amador "no van a cambiar la realidad" de que la pareja de Ayuso "es quien tiene indicios abrumadores en su contra por delitos fiscales". "Además, recordemos que tiene una pieza separada por una serie de posibles delitos relacionados con el Grupo Quirón", ha señalado.

Finalmente, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez-Moñino, por su lado, ha apuntado, por su lado, que su formación confía en las resoluciones judiciales. "Nosotros confiamos en las resoluciones judiciales, entendemos que se ha planteado un recurso ante la audiencia provincial y el juez instructor tiene que esperar a que se resuelva el recurso. Por lo tanto, nosotros esperamos y confiamos en las resoluciones judiciales y no vamos a hacer ninguna valoración al respecto", ha indicado en declaraciones a los medios tras la reunión de la Junta de Portavoces.