Cataluña envía un Es Alert a los móviles de seis comarcas por fuerte viento: se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora

Las rachas de viento podrán este domingo en aviso a diez comunidades autónomas en España, con alerta roja en Cataluña. (Europa Press)

Protección Civil de la Generalitat envió este sábado un Es Alert a los teléfonos móviles de seis comarcas del norte de Cataluña ante el pronóstico de rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora durante el domingo. La autoridad recomienda restringir la movilidad exterior a lo largo del día, según informó Imma Solé, subdirectora de Protección Civil, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

El aviso afecta a Solsonès, Berguedà, norte de Cerdanya, Ripollès, Garrotxa y Alt Empordà, territorios donde se espera que el episodio alcance su máxima intensidad entre las 08:00 y las 20:00 horas del domingo, de acuerdo con la información proporcionada por el servicio Meteocat. El organismo regional también prevé que el fenómeno impacte de manera relevante en Ponent, Camp de Tarragona y el conjunto del territorio catalán, aunque con especial severidad en el norte.

El temporal incluye nevadas en la vertiente norte del Pirineo, con acumulaciones entre 30 y 40 centímetros y riesgo de ventiscas, además de un oleaje de más de 2,5 metros en la Costa Brava, en Girona, donde la peligrosidad se estima en cuatro sobre seis. Ante este escenario, Protección Civil mantiene activo en fase de alerta el plan de prevención Ventcat y el plan territorial de protección Procicat.

Las recomendaciones urgentes incluyen fijar objetos en fachadas, evitar zonas ajardinadas por la caída de ramas y limitar actividades en entornos naturales. Además, se pide extremar la atención al conducir, particularmente en adelantamientos, y evitar escolleras, espigones y paseos marítimos. En áreas de montaña, se exhorta a permanecer únicamente en zonas habilitadas, como pistas de esquí.

¿Qué tiempo hará en Semana Santa?

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipan un descenso acusado de las temperaturas y condiciones meteorológicas adversas durante el Domingo de Ramos en gran parte de la península y Baleares, con un marcado ambiente invernal y riesgo por nevadas, viento y oleaje.

Según Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, la cota de nieve se situará a partir de 500 metros y podría descender hasta 300 metros en zonas del noreste, lo que eleva la importancia de consultar el estado de las carreteras en el tercio norte peninsular si se prevén desplazamientos. También se prevén rachas de viento muy fuertes en el archipiélago balear y en áreas del norte y este de la península, donde podrían alcanzar carácter huracanado en regiones montañosas y en el norte de Cataluña.

Pero el descenso térmico del domingo no se mantendrá mucho tiempo, ya que el lunes volverán a subir las temperaturas. Este será, según prevé la Aemet, el escenario más probable al menos hasta el Jueves Santo: cielos en general poco nubosos y precipitaciones tan solo en el extremo norte.

Sin embargo, no es descartable, aunque poco probable, que un sistema de bajas presiones situado al norte de África provoque inestabilidad en Baleares, extremo sureste de la península y el sur de Andalucía. Además, el ambiente será más frío en el interior y continuarán las rachas de viento muy fuertes el lunes en el nordeste peninsular y en el archipiélago balear.

*Con información de EFE