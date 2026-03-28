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El Barça reacciona tras la Copa y arrolla al Santa Coloma con un gran segundo tiempo

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Redacción deportes, 28 mar (EFE).- El Barça dejó atrás la decepción de la Copa de España con una convincente victoria a domicilio ante Industrias Santa Coloma (3-7), cimentada en un gran segundo periodo en el que desató todo su potencial ofensivo.

Tras un primer tiempo igualado, en el que ambos equipos firmaron tablas (2-2) con goles de Tolrà y Leandrinho para los locales y de Matheus y Granda para los azulgranas, el conjunto azulgrana dio un paso al frente tras el descanso.

Liderado por un sobresaliente Matheus, decisivo tanto en la finalización como en la creación, el Barça rompió el partido en apenas unos minutos. El propio brasileño firmó el 2-3 y, poco después, João Victor amplió la ventaja con un doblete que encarriló el triunfo (2-5).

Aunque Povill recortó distancias con el juego de cinco (3-5), los visitantes no bajaron el ritmo y sentenciaron con dos tantos más, obra de João Victor y Pito, para cerrar un contundente 3-7 que confirma la reacción blaugrana.

En Cartagena, el Jimbee Cartagena Costa Cálida se impuso al Movistar Inter por 4-2 en un duelo marcado por el desgaste reciente de la Copa de España. Los locales fueron más sólidos desde el inicio y se marcharon al descanso con ventaja (2-0) gracias a un tanto en propia puerta de Chaguinha y otro de Pablo Ramírez.

Tras el intermedio, el dominio melonero se mantuvo ante un Inter impreciso y falto de chispa, que incluso desaprovechó una superioridad tras la expulsión de Mellado. Sin embargo, los madrileños reaccionaron en el tramo final con el 2-1 de Carlos Bartolomé, aunque Tomaz respondió de inmediato (3-1). Pani volvió a meter al Inter en el partido (3-2), pero Juninho sentenció en los instantes finales para asegurar los tres puntos.

El Servigroup Peñíscola prolongó su buen momento al vencer por 3-4 al Córdoba Patrimonio de la Humanidad en un encuentro muy igualado. Tras un inicio con gol en propia puerta de Báez y posterior reacción del propio jugador, el choque se marchó al descanso con empate (2-2). En la segunda mitad, Elías y Diego Sancho dieron ventaja a los castellonenses (2-4), que supieron resistir el empuje final de los andaluces pese al tanto de Murilo.

Por su parte, el Viña Albali Valdepeñas logró un triunfo agónico ante el Noia Portus Apostoli (3-2) gracias a un gol de Carrasco a falta de cinco segundos. En un duelo directo por los puestos de eliminatorias por el título, los gallegos llegaron a remontar (1-2), pero João Silveira igualó y, cuando todo parecía abocado al empate, Carrasco desató la euforia local con el tanto definitivo. EFE

jmd/apa

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