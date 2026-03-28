Encuentra: “Tuvimos poca solidez y mucha irregularidad”

Granada, 28 mar (EFE).- El entrenador del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, dijo tras la derrota sufrida por su equipo este sábado ante el Covirán Granada (92-89) que tuvieron “poca solidez y mucha irregularidad” en el encuentro.

“Hemos visto la tónica de lo que nos está sucediendo en los últimos partidos. Vamos por detrás y tenemos que ir a la épica a remontar”, comentó Encuentra en sala de prensa.

“Nos cuesta mucho, por momentos, anotar y concedemos puntos con una facilidad espectacular. No somos solidos y regalamos tiros libres. Nos cuesta mucho sacar ventajas y tener puntos con facilidad, y atrás tenemos momentos muy malos”, añadió.

Encuentra incidió sobre el choque en que tuvieron “poca solidez y mucha irregularidad”, aparte de “momentos de desconexión”.

El entrenador de Hiopos Lleida, que acumula siete derrotas seguidas, es consciente de que tienen “un buen reto” por delante que afrontan “con cierta ventaja pero metidos en mala dinámica”.

“Hay que aceptar que nos va a tocar sufrir hasta final de temporada, por lo que hay que bajar al barro”, finalizó.EFE

jag/apa