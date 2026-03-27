Amistoso España-Serbia, en directo: la selección española se adelanta en el marcador con un golazo de Oyarzabal (1-0)

29:25′ Falta de Cucurella. Balón para los serbios
26:36` Serbia despeja el balón después de que Lamine volviera a entrar en el área
19′ UUUYYYYYYY! Lamine Yamal tira al palo tras un pase raso desde la izquierda en otra jugada peligrosa para Serbia
Oyarzabal suma 23 goles en la Selección y ya está en el selecto grupo de Ferrán Torres, Alfredo Di Stefano y Sergio Ramos
16:05′ GOOOOOOOOOOOOOL! Gol de Oyarzabal en una jugada espectacular dentro del área
Oyarzabal 13:28′ Segundo lanzamiento a puerta y con peligro de Baena
11:40′ Uyyyy! Primera oportunidad buena para España! Baena no consigue conectar bien Oyarzabal dentro del área
6′ Primer córner del partido. Es para Serbia
5’ Apunto Baenaaaa!!! Con mucha intención buscó la escuadra izquierda pero se marchó alto
4’ Dominio absoluto de ‘La Roja’ en estos primeros minutos