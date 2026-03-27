España

Amistoso España-Serbia, en directo: la selección española se adelanta en el marcador con un golazo de Oyarzabal (1-0)

Sigue el minuto a minuto del penúltimo preparativo de ‘La Roja’ antes del Mundial 2026

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Fermin Lopez y Nemanja Gudelj (REUTERS/Pablo Morano)
Fermin Lopez y Nemanja Gudelj (REUTERS/Pablo Morano)
20:30 hsHoy

29:25′ Falta de Cucurella. Balón para los serbios

20:28 hsHoy

26:36` Serbia despeja el balón después de que Lamine volviera a entrar en el área

Marcos Llorente y Aleksa Terzic (REUTERS/Pablo Morano)
Marcos Llorente y Aleksa Terzic (REUTERS/Pablo Morano)
20:25 hsHoy

19′ UUUYYYYYYY! Lamine Yamal tira al palo tras un pase raso desde la izquierda en otra jugada peligrosa para Serbia

20:19 hsHoy

Oyarzabal suma 23 goles en la Selección y ya está en el selecto grupo de Ferrán Torres, Alfredo Di Stefano y Sergio Ramos

Mikel Oyarzabal en una foto de archivo. (REUTERS/Susana Vera)
Mikel Oyarzabal en una foto de archivo. (REUTERS/Susana Vera)
20:18 hsHoy

16:05′ GOOOOOOOOOOOOOL! Gol de Oyarzabal en una jugada espectacular dentro del área

20:15 hsHoy

Oyarzabal 13:28′ Segundo lanzamiento a puerta y con peligro de Baena

Baena se disputa el balón con el serbio Ognjen Mimovic. (REUTERS/Pablo Morano)
Baena se disputa el balón con el serbio Ognjen Mimovic. (REUTERS/Pablo Morano)
20:13 hsHoy

11:40′ Uyyyy! Primera oportunidad buena para España! Baena no consigue conectar bien Oyarzabal dentro del área

20:08 hsHoy

6′ Primer córner del partido. Es para Serbia

20:06 hsHoy

5’ Apunto Baenaaaa!!! Con mucha intención buscó la escuadra izquierda pero se marchó alto

20:05 hsHoy

4’ Dominio absoluto de ‘La Roja’ en estos primeros minutos

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