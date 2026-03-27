Amistoso España-Serbia, en directo: la selección española se adelanta en el marcador con un golazo de Oyarzabal (1-0)

Oyarzabal suma 23 goles en la Selección y ya está en el selecto grupo de Ferrán Torres, Alfredo Di Stefano y Sergio Ramos

19′ UUUYYYYYYY! Lamine Yamal tira al palo tras un pase raso desde la izquierda en otra jugada peligrosa para Serbia

26:36` Serbia despeja el balón después de que Lamine volviera a entrar en el área

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