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Muere la exparlamentaria socialista en Europa Maria Badia: referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo

La filóloga ha fallecido a los 78 años, según ha comunicado Miquel Iceta a través de redes sociales

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Maria Badia, filóloga y exdiputada socialista del Parlamento Europeo
La filóloga y exdiputada socialista vinculó su trayectoria profesional al PSC y a la política europea. / Wikimedia Commons

La filóloga y exdiputada socialista en el Parlamento Europeo Maria Badia i Cutchet ha fallecido este sábado a los 78 años. La noticia ha sido comunicada por el embajador delegado permanente de España en la Unesco, Miquel Iceta, quien ha transmitido sus condolencias a la familia de Badia a través de redes sociales, según recoge la Agencia EFE.

Tras su paso por la Eurocámara entre julio de 2004 y junio de 2014, la figura de Badia fue destacada como “referente en la defensa de la lengua, la cultura y el proyecto europeo”, en palabras del eurodiputado socialista Javi López, quien ha expresado públicamente su apoyo a los allegados de la exparlamentaria.

La trayectoria profesional de Maria Badia: socialismo y política europea

Maria Badia nació el 13 de mayo de 1947 en Sant Quirze del Vallés, en Barcelona, y se graduó en Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de la ciudad condal. Desarrolló su labor como docente en las escuelas Nostra Llar y L’Escola de Sabadell, hasta que en 1975 se incorporó a Convergència Socialista de Catalunya. Con la creación del PSC-PSOE en 1978, pasó a formar parte de este partido. Entre 1985 y 1994, Badia colaboró con Raimon Obiols en la primera Secretaría del PSC-PSOE y, posteriormente, ejerció como coordinadora de Relaciones Internacionales del PSOE en Madrid hasta 1996.

De regreso a Barcelona, asumió la jefatura de la Secretaría del Presidente del Parlamento de Cataluña y, desde diciembre de 1999, trabajó en la Secretaría de Política Europea e Internacional del PSC-PSOE, dirigiéndola desde junio de 2000.

Badia se desvinculó del PSC-PSOE en 2015 y, en enero de 2016, fue designada Directora de Asuntos Exteriores de la Consejería de Asuntos Exteriores, Relaciones Internacionales y Transparencia de la Generalitat de Cataluña bajo la presidencia de Carles Puigdemont.

En el ámbito personal, la exdiputada compartió su vida con el actor Artur Trias y, en mayo de 2014, participó en la redacción de un manifiesto para promover un movimiento socialista de “vocación mayoritaria”.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado que su partido sigue sin confiar en el Gobierno que encabeza el presidente Pedro Sánchez: "No estamos dispuestos a ayudar a un gobierno que no ayude a Catalunya". (Fuente: Junts)

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