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Frustrado un ataque bomba frente a una sucursal de Bank of America en París

El hombre había colocado un explosivo casero frente a una sucursal del Bank of America situada a escasas calles de los Campos Elíseos. La policía intervino en el momento en que el sospechoso trataba de poner en marcha el artefacto

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Policia de Francia
Policia francesa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la madrugada del sábado, agentes de la policía francesa detuvieron a un hombre justo antes de que pudiera detonar un artefacto explosivo improvisado frente a una sucursal de un banco estadounidense en París. El suceso, que ocurrió en el selecto 8º distrito de la capital francesa, movilizó a las fuerzas de seguridad tras la detección de una actividad sospechosa en las inmediaciones de la entidad bancaria. Las primeras informaciones aportadas por fuentes próximas a la investigación, citadas por la agencia AFP, apuntan a que el arresto se produjo cuando el individuo se preparaba para activar el dispositivo.

Un dispositivo casero y una intervención rápida

El intento de atentado se registró en torno a las 3:30 de la madrugada (01:30 GMT), según los datos disponibles. El lugar escogido fue una sucursal del Bank of America, situada a escasas calles de los Campos Elíseos, zona frecuentada tanto por residentes como por turistas. La intervención policial permitió neutralizar el peligro antes de que el artefacto pudiera ser detonado, evitando así consecuencias para la zona y sus alrededores.

De acuerdo con las mismas fuentes, el hombre había colocado un mecanismo compuesto por cinco litros de líquido desconocido - se asume por el momento que es combustible, aunque las autoridades están a la espera de los resultados de su análisis forense - y unos 650 gramos de pólvora junto a un sistema de ignición.

Atentado París
Agentes de policía permanecen junto a vehículos policiales y de seguridad privada frente al edificio del Bank of America en el 8º distrito de París el 28 de marzo de 2026, tras un intento de atentado con bomba. (Photo by Sebastien DUPUY / AFP)

La policía intervino en el momento en que el sospechoso trataba de poner en marcha el artefacto, procediendo de inmediato a su arresto y a la retirada del dispositivo. Durante el interrogatorio, el detenido habría admitido que terceras personas le dejaron frente a la sucursal del Bank of America, que había sido reclutado a través de Snapchat, y que iba a cobrar 540 libras - unos 620 euros - por el ataque.

La investigación continúa para determinar las motivaciones y posibles conexiones del detenido, pero - según The Sun - se asume que un segundo hombre, que huyó de la escena y estaba vestido con ropa oscura, podría haber estado implicado en el intento de atentado.

Según información de la AFP, la Fiscalía Antiterrorista de Francia ha asumido la investigación sobre el intento de atentado. El organismo ha confirmado que el sospechoso, detenido en el momento de los hechos, permanece bajo custodia policial. La investigación se centra en el delito de intentar “causar daños mediante incendio y otros medios peligrosos en el marco de una acción terrorista” y por “asociación terrorista para delinquir”. Participan en la investigación la Policía Judicial de París y la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI), los servicios de inteligencia franceses. El Ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, elogió la rápida respuesta policial: “Enhorabuena por la rápida intervención de un equipo de la prefectura de policía que permitió frustrar una acción terrorista violenta anoche en París.”

*en ampliación

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