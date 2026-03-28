Gauff: "Aunque da rabia no llevarme un trofeo más grande, esta semana disfruté muchísimo"

Miami (EE.UU.), 28 mar (EFE).- La tenista estadounidense Coco Gauff, número 4 del mundo, dijo este sábado que disfrutó "muchísimo" esta semana pese a no haber ganado la final del WTA 1.000 de Miami, en la que cayó ante la número 1 del ranking, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

"Aunque me da rabia no llevarme un trofeo más grande, esta semana disfruté muchísimo", afirmó la tenista local en la ceremonia de premios.

Gauff, que cayó por 6-2, 4-6 y 6-3 en 2 horas y 9 minutos de partido, también felicitó a Sabalenka por su triunfo y señaló que seguramente vuelvan a cruzarse en más finales.

"Eres una gran luchadora. Ojalá podamos jugar muchos partidos más; creo que así será", sentenció.

Gauff, que escalará este lunes al puesto 3 del ranking de la WTA, nunca había alcanzado una final en Miami en 7 participaciones. Su mejor resultado hasta la fecha eran unos octavos de final.

El torneo de Miami guarda un carácter especial para Gauff, quien nació en la localidad de Delray Beach (Florida), a menos de 60 kilómetros del Hard Rock Stadium, sede del Miami Open. EFE

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