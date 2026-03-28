Un joven encuentra el cadáver de un hombre flotando frente a la costa de Ibiza

Una vista panorámica de una playa con troncos de madera en la orilla, olas rompiendo contra las rocas y un fondo cubierto de niebla que envuelve los acantilados y los árboles. El ambiente húmedo y brumoso crea una atmósfera serena y misteriosa en la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un joven que navegaba este sábado por la mañana en la costa de Ibiza se ha topado con una imagen inesperada: el cadáver de un hombre flotando cerca de Cala Mastella, en el municipio de Santa Eulària des Riu. El fallecido vestía un traje de neopreno, llevaba un cuchillo de buceo sujeto a la pierna y estaba descalzo.

El hallazgo ocurrió sobre las 9:35 horas, mientras el joven probaba una de las embarcaciones de la empresa familiar, La Mar 2.0 Charter. Según relató su padre a la agencia EFE, el joven observó un chaleco salvavidas rojo flotando en el mar. Al aproximarse, comprobó que se trataba de una persona sin vida.

El cadáver correspondía a un hombre de entre 45 y 55 años, según la estimación del propietario de la empresa. Todo apunta a que era un buceador que practicaba apnea, dado el equipamiento que llevaba y la ausencia de calzado.

La Guardia Civil tardó en llegar al lugar

Tras ser alertado por su hijo, el hombre se puso en contacto con la Guardia Civil. Los agentes indicaron al joven que tratara de asegurar el cuerpo al barco con una cuerda, aunque este optó por permanecer cerca sin llegar a tocarlo.

El padre se desplazó entonces hasta el lugar en otra embarcación y ambos permanecieron junto al cadáver durante las dos horas que tardó en llegar la patrullera de la Guardia Civil para hacerse cargo del cuerpo. Según explicó el empresario, la demora en la llegada de los agentes se debió al fuerte oleaje registrado este sábado en la costa de Ibiza.

La Guardia Civil ha llegado a la zona a bordo de una embarcación neumática, a una milla náutica de Cala Llenya, según relata el Diario de Ibiza. A su llegada, los agentes se han interesado en primer lugar por el estado del joven que encontró el cuerpo y han asumido la investigación de los hechos. Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de los GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas), así como de la Policía Judicial.

La imagen muestra una playa del océano Pacífico con grandes formaciones rocosas, madera varada a lo largo de la costa y una estructura de pilotes de madera erosionados que sobresale del agua. El cielo nublado y el oleaje añaden una atmósfera dramática y misteriosa a esta escena natural, que refleja la fuerza y el constante movimiento del mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 60 personas ahogadas en el mar

Hasta el 7 de marzo, un total de 61 personas han perdido la vida por ahogamiento en 88 incidentes registrados, según datos provisionales del Observatorio de Prevención de Riesgo y Accidentes. De las víctimas, 44 eran hombres y 17 mujeres, y entre los fallecidos se encuentra también un menor de 18 años.

El pasado fue un verano especialmente trágico en este ámbito, al alcanzarse la cifra más alta de la serie histórica, con 308 muertes. En conjunto, durante todo 2025 se contabilizaron 514 fallecimientos por ahogamiento, lo que sitúa a ese año como el cuarto peor desde 2013, solo por detrás de 2017 (546), 2019 (543) y 2024.

Los datos de 2025 evidencian una clara desigualdad por sexo, una tendencia que también se mantiene en las cifras provisionales de 2026. En 2025, el 79% de las víctimas fueron hombres (407), frente al 21% de mujeres (107), una diferencia especialmente acusada en el grupo de edad entre los 20 y los 45 años.