La Muestra de Cine Lésbico cumple 15 años: proyecciones, talleres y visibilidad

Cartel de la 15ª Muestra de Cine Lésbico de Madrid.

Madrid acogerá la 15.ª edición de la Muestra de Cine Lésbico, organizada por la Fundación Triángulo, desde el 6 hasta el 30 de abril de 2026. El festival reúne proyecciones, talleres y jornadas especiales para conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica y consolidar un espacio de creación y reflexión sobre los relatos sáficos. La programación incluye más de 30 películas procedentes de diferentes países, con un 99 % de las obras dirigidas por mujeres.

Desde enero, más de 130 mujeres lesbianas, bisexuales y personas no binarias participan como voluntarias, organizando, programando y construyendo todo el universo de esta edición. Esta cifra, inédita en la historia del festival, abarca actividades que van desde la selección de películas y la producción de talleres hasta el diseño de la identidad gráfica y la gestión de las redes sociales, según informan en un comunicado.

Una cartelera con estrenos

La Muestra comenzará el 17 de abril en el Círculo de Bellas Artes con la proyección de La Llamada, dirigida por Javi Calvo y Javier Ambrossi. La clausura tendrá lugar el 25 de abril en la Sala Berlanga, que acogerá la gala de cierre con el estreno nacional de Black Burns Fast, un filme sudafricano de Sandulela Asanda que retrata la vida en un internado femenino.

Presentación de la 15ª Muestra de Cine Lésbico.

Coincidiendo con el Día de la Visibilidad Lésbica, el 26 de abril se presentará en España el primer largometraje de la cineasta francesa Alice Douard, Love Letters, en los Cines Golem. La sesión se completará con el corto Azkena, de Lorea Lyons y Ane Inés Landeta, preseleccionado a los Premios Goya.

La programación incluye también el estreno de Bouchra, película marroquí de animación 3D dirigida por Orian Barki y Meriem Bennani, reciente éxito en la Seminci de Valladolid, así como obras participantes en la última edición del festival QueerCineMad, entre ellas las australianas The Serpent’s Skin (Alice Maio Mackay) y Lesbian Space Princess (Emma Hough Hobbs y Leela Varghese).

Más allá de la pantalla

Paralelamente a las proyecciones, la muestra amplía su propuesta con talleres y actividades de diversidad creativa y formativa. Entre ellos, se impartirán talleres de autodefensa, serigrafía textil, fotografía y escritura creativa, así como de chapas, marcadores de libros, diseño de carteles cinematográficos, cianotipia, personalización de mosquetones y pulseras, y crochet queer (“Queerchet”). Además, se celebrará el “Truequeer”, una actividad de intercambio libre vinculada a la economía circular.

Una de las propuestas singulares de esta edición es el taller de generatividad sáfica, que parte de la proyección del largometraje español 80 egunean para abrir un debate sobre cómo las experiencias y memorias del amor entre mujeres se transmiten, o se pierden, entre generaciones.

Público que asistió a la presentación de la 15ª Muestra de Cine Lésbico.

La edición 2026 incluye más de 25 sesiones de cine y actividades, reflejando una realidad en la que la representación sáfica se expande y se consolida colectivamente. La mayoría de las películas seleccionadas cuentan con equipos de dirección íntegramente conformados por mujeres y personas no binarias, según destacan desde Fundación Triángulo Madrid.

Un festival que reivindica la memoria

“Juntarse con bibolleras para organizar un festival de cine por y para nosotras es viajar en el tiempo y abrazar narrativas; hablar con antepasadas, reformular clichés y jugar con ellos. Es luchar, reivindicar y celebrar una genealogía común. Es una tirita a una adolescencia callada y también una segunda oportunidad. Un espacio en el que otras vidas son posibles y que nos da la bienvenida desde el momento en el que entramos por la puerta. Este festival es seguir escribiendo nuestra propia historia”, afirman desde el equipo de la muestra.

El eje temático de este año es el “Campamento”, que la organización define como “un refugio, un espacio creado para vivir, sentir y relacionarse entre sáficas”. La edición incluye el primer encuentro sobre representación sáfica en el cine, con mesas redondas donde se abordarán cuestiones como las primeras representaciones lésbicas en el cine español, nuevas narrativas y miradas contemporáneas.

Entrevista con Ana Garriga y Carmen Urbita, autoras de ‘Instrucción de novicias' y conductoras del podcast ‘Las hijas de Felipe’.

Uno de los eventos centrales será el análisis de Benedetta, de Paul Verhoeven, que se proyectará el domingo 19 de abril y será comentado por Las Hijas de Felipe. La programación incluye además una nueva gala de premios, los Bimbollo Awards, que reconocerán a figuras destacadas de la industria cinematográfica y del activismo. Completan la oferta la tradicional sesión sorpresa y un ciclo de cortometrajes amateurs nacionales, diseñado para visibilizar narrativas emergentes y nuevas voces de cineastas sáficas.

La Muestra de Cine Lésbico de Madrid se consolida así como un altavoz de historias poco representadas, propiciando el diálogo, la reflexión y la celebración de una memoria lésbica colectiva que sigue escribiéndose tras quince años de historia. Para conocer más detalles sobre la programación completa, las proyecciones, talleres y actividades, se puede consultar la información disponible en la página web del festival y en sus redes sociales.

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