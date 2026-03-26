A qué hora y dónde ver las semifinales de las repescas para el Mundial 2026: la agenda con los partidos

Las semifinales que definirán las finales de la UEFA (Reuters/Denis Balibouse)

El Mundial de fútbol de 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá, está cerca de completar el que será el cuadro final con todas las selecciones clasificadas. El torneo será recordado por su carácter histórico, no solo por la organización compartida entre tres países, sino también por el aumento a 48 equipos participantes, una cifra inédita en la historia de la competición. Aunque la mayoría de los países clasificados ya conocen su destino, restan aún varias plazas por adjudicarse, por lo que la emoción y la tensión se mantienen hasta el último momento.

Esta semana se pondrán en marcha las eliminatorias finales que decidirán qué selecciones completan el cuadro definitivo. Hay seis lugares disponibles, por lo que solo seis equipos de los 22 que aún tienen opciones podrán festejar el pase a la Copa del Mundo. El resto, un total de 16 selecciones, quedará eliminado tras una fase de repesca que concentra la atención de aficionados y especialistas.

Uno de los primeros partidos de esta fase se jugará en el Besiktas Park de Estambul, donde Turquía recibirá a Rumania. El ganador de ese duelo tendrá que enfrentarse en la final de su grupo al vencedor del partido entre Eslovaquia y Kosovo, que se disputará en el Tehelné pole de Bratislava. De esa llave saldrá el último clasificado al Grupo D del Mundial de 2026, grupo que ya tiene confirmados a Paraguay, Estados Unidos y Australia.

El trofeo de la Copa del Mundo (REUTERS/Denis Balibouse)

Italia, una de las selecciones históricas del fútbol mundial, buscará asegurar su presencia en el torneo en un enfrentamiento contra Irlanda del Norte en el New Balance Arena de Bérgamo. La otra semifinal de esa parte del cuadro la disputarán Gales y Bosnia Herzegovina en el Cardiff City Stadium. Quien salga vencedor de estos duelos se sumará al Grupo B, donde ya esperan Canadá, Qatar y Suiza.

En la llave que definirá el Grupo A, República Checa se medirá con Irlanda en el Fortuna Arena de Praga, mientras que Dinamarca jugará ante Macedonia del Norte en el Parken Stadium de Copenhague. Los equipos que avancen se enfrentarán en una final que determinará el último clasificado de ese grupo, donde ya se encuentran México, Sudáfrica y Corea del Sur.

Otra de las rutas de repesca de la UEFA tendrá como protagonistas a Ucrania y Suecia, que se enfrentarán en el Estadi Ciutat de València. El vencedor se medirá en la final al ganador del partido entre Polonia y Albania, programado en el Stadion Narodowy de Varsovia. El equipo que logre superar esta etapa se incorporará al Grupo F, que ya cuenta con la presencia de Países Bajos, Japón y Túnez.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

A nivel internacional, las semifinales del playoff intercontinental también tendrán lugar esta semana. Bolivia, representante de Conmebol y ubicada en el puesto 76° del ranking FIFA, chocará contra Surinam, de Concacaf y clasificada en el puesto 122°, en el Estadio Monterrey de México. El ganador de este partido se enfrentará en la final a Irak (Asia, 58°), que accedió directamente a esta instancia por su posición en el ranking. El equipo que logre imponerse en esta serie se unirá al Grupo I, donde ya están Francia, Senegal y Noruega.

El otro cruce intercontinental enfrentará a Jamaica (Concacaf, 70°) y Nueva Caledonia (Oceanía, 150°) en el Estadio Chivas de Guadalajara, México. En la final de esta llave espera la República Democrática del Congo (África, 48°). El ganador obtendrá su lugar en el Grupo K, junto con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

A qué hora y dónde ver los partidos

En cuanto a los horarios, las semifinales europeas están programadas para el jueves 26 de marzo a las 20:45 y 22:00 horas, mientras que las semifinales internacionales serán el jueves 26 a las 23:00 y el viernes 27 a las 04:00 horas. Las finales europeas y las internacionales se jugarán el martes 31 de marzo a las 20:45 horas. La transmisión de todos los partidos de la repesca del Mundial 2026 estará disponible en UEFA TV, mediante pago previo. Este servicio será la única vía para seguir de manera íntegra toda la repesca europea, ya sea a través de una suscripción para la temporada completa o un pase semanal que incluye todos los encuentros de la fase de repesca.