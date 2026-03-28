Mónica Oltra, el regreso del exilio tras 1.376 días de “silencio y sufrimiento”: de líder de la izquierda valenciana al desprecio del Pacto del Botànic

La exvicepresidenta Primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque (c), a 25 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Jorge Gil / Europa Press)

“Es el momento de romper con la oscuridad. Hoy gana la vida y el amor. Acepto el reto. Podéis contar conmigo”. De esta manera Mónica Oltra, exvicepresidenta y diputada de las Cortes Valencianas y líder de Compromís, ha anunciado su regreso a la política tras 1.376 días desde su dimisión, en los que ha permanecido en silencio, defendiéndose en los pasillos de la justicia de las acusaciones de la derecha política del supuesto encubrimiento de una violación llevada a cabo por su exmarido.

El “exilio” de la abogada comenzó en 2022, pero el origen de su persecución comenzó en 2017, cuando una menor de 14 años denunció a su exmarido por abusos sexuales, quien en ese momento ejercía como educador social en un centro de menores tutelados por la Generalitat Valenciana. En 2023, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia a cinco años de prisión, por lo que, a día de hoy, permanece en prisión.

A raíz de esta causa, quienes fueran los representantes de la menor, José Luis Roberto, presidente de España 2000 en aquel entonces, y Cristina Seguí, cofundadora de Vox en Valencia, aprovecharon la situación para señalar como cómplice a la líder de Compromís y abrir una segunda causa contra la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirigía Oltra, responsable de supervisar el centro en el que donde fue abusada la menor.

El plan funcionó y, el primero de abril de 2022, Oltra fue imputada por la justicia valenciana. El fiscal a cargo alegó que los indicios para pedir la imputación de la política eran “racionales” con el fin de investigar su posible responsabilidad. La Fiscalía tomó esta decisión al percatarse de que la Conselleria que dirigía Oltra abrió un expediente informativo, en el que cuestionaba la credibilidad de la menor, mientras ya estaba en marcha el expediente judicial.

Con la imputación en marcha, los compañeros de partido y sus socios del Pacto del Botànic, liderados por el entonces presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), presionaron a la líder valenciana para que tomara la decisión de alejarse de la política.

El diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha reivindicado una "unidad nueva" en la izquierda alternativa para el siguiente ciclo electoral "que no excluya ni vete a nadie", pero que tampoco trate de resucitar "experiencias pasadas" en claro mensaje a Sumar y Podemos. (Fuente: Congreso)

Sus propios socios le soltaron la mano

“Fallamos a Oltra. No supimos aguantar la presión. Pero ahora nos hemos de rebelar e ir más allá. Estimada Mónica, necesitamos que des un paso adelante y que aceptes un nuevo reto, que encabeces una candidatura de izquierdas, amplia, que no harás sola”, ha reconocido este viernes Alberto Ibáñez (Compromís) en el acto de la izquierda valenciana donde Oltra anunció su regreso a la política.

Tras la imputación en 2022, llegó el turno de declarar en Tribunales para la política. En abril de 2024 el juez a cargo de la causa decidió archivarla alegando que algunas decisiones tomadas por su Conselleria fueron “desacertadas”, “inútiles” o “redundantes”, por lo que se podía concluir que fue una gestión mejorable pero no delictiva. Además, no existían pruebas de que la líder de Compromís diera órdenes a su equipo para hacer caer la denuncia de la menor.

Como era de esperar, las dos acusaciones populares (de la extrema derecha) pidieron la reapertura de la causa. Además, la víctima solicitó tres años y medio de prisión y 12 de inhabilitación para Mónica Oltra por prevaricación, malversación y un delito contra la integridad moral, por lo que el tribunal defendió que debía celebrarse el juicio oral para depurar las eventuales infracciones penales. En junio de 2024 la Audiencia Provincial de Valencia ordenó al juez reabrir la investigación.

Después de un año de dilatación judicial, en junio de 2025, el fiscal a cargo de la causa -quien la llamó a declarar y archivó la investigación- insistió en que no existía “absolutamente ningún indicio” para llevar a juicio a Oltra, por lo que la causa ha vuelto a ser archivada.

La exvicepresidenta Primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque (c), a 25 de octubre de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Jorge Gil / Europa Press)

Disputar la alcaldía a Catalá

Durante los 45 meses que la política ha permanecido en silencio, ha seguido colaborando con su agrupación, Compromís, y retomó su trabajo como abogada, pero sin renunciar a lo que hoy se hace realidad, su regreso a la primera línea política. La batalla de Oltra no será fácil, tras dos legislaturas del Pacto del Botánic, la Comunidad Valenciana y Valencia están gobernadas por el Partido Popular -con apoyo de Vox-, por lo que deberá disputarle el cargo de edil a la popular María José Catalá en las elecciones de 2027.

En el acto de este viernes en La Petxina de València, Mónica Oltra ha agradecido a las personas, muchas de ellas de la calle, que le han “sostenido” estos años y le han ayudado a levantarse cada día, y ha manifestado que la actual situación política es la que le ha llevado a romper su silencio: “Cada día de silencio ganan los malos y cada día que no salimos de la cueva, que el miedo nos liga las manos, es un triunfo del fascismo”.