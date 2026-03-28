Declaración de la Renta conjunta 2026: cómo se hace, requisitos y en qué casos se recomienda

La campaña de la declaración de la Renta para el ejercicio de 2025 arranca el próximo 8 de abril.

La campaña de la Renta vuelve cada año con la misma duda para miles de contribuyentes: si conviene más presentar la declaración de forma individual o conjunta. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) España, esta segunda opción puede suponer un ahorro fiscal en determinados casos, aunque no siempre resulta la alternativa más ventajosa.

La declaración conjunta permite a los miembros de una misma unidad familiar presentar una única declaración, en la que se integran todos los ingresos obtenidos durante el ejercicio. Esto implica que las rentas de cada uno se suman y tributan de forma acumulada. Sin embargo, esta modalidad no amplía los límites fiscales ni multiplica los mínimos personales, que se mantienen en los mismos términos que en la tributación individual.

La normativa distingue dos tipos de unidades familiares que pueden acogerse a esta opción. Por un lado, los matrimonios no separados legalmente pueden declarar conjuntamente junto con sus hijos menores de edad o mayores incapacitados que convivan con ellos. Por otro, las familias monoparentales, formadas por un progenitor soltero, viudo o separado y sus hijos dependientes, también pueden optar por esta modalidad.

En el caso de las parejas de hecho, la regulación es distinta, ya que solo uno de los miembros puede formar unidad familiar con los hijos, mientras que el otro deberá presentar su declaración de forma individual. En situaciones de separación o divorcio, la posibilidad de tributar conjuntamente corresponde al progenitor que tenga atribuida la guarda y custodia, mientras que en los supuestos de custodia compartida cualquiera de los dos puede ejercer esta opción, pero únicamente uno de ellos.

El proceso de presentación

El procedimiento para presentar la declaración conjunta no difiere del habitual. Se realiza a través de la web de la Agencia Tributaria, donde el contribuyente debe identificarse, incorporar a todos los miembros de la unidad familiar y seleccionar esta modalidad antes de revisar y confirmar el borrador. El propio sistema permite comparar el resultado entre la declaración individual y la conjunta, facilitando así la elección más favorable. También están disponibles las vías telefónica y presencial en las mismas fechas que para el resto de declaraciones.

Dos personas son atendidas en las oficinas de la Agencia Tributaria para presentar la declaración de la renta (Carlos Luján / Europa Press)

Entre las principales ventajas de la tributación conjunta destaca la aplicación de una reducción en la base imponible, que asciende a 3.400 euros anuales en el caso de matrimonios y a 2.150 euros en familias monoparentales. Este beneficio fiscal suele resultar especialmente útil cuando uno de los miembros de la unidad familiar no percibe ingresos o cuenta con rentas muy reducidas, ya que permite equilibrar la carga tributaria del conjunto.

Cuándo no conviene la declaración conjunta

No obstante, esta opción también presenta inconvenientes. Al sumarse todas las rentas, el tipo impositivo puede incrementarse, lo que en algunos casos deriva en una mayor tributación. Además, la declaración conjunta no permite ampliar deducciones ni ventajas fiscales en función del número de miembros, por lo que cuando ambos cónyuges tienen ingresos similares suele ser más favorable optar por declaraciones individuales.

Si embargo, la declaración conjunta no es obligatoria en ningún caso. Se trata de una elección voluntaria que puede modificarse cada año en función de la situación económica de la unidad familiar. Eso sí, una vez presentada la declaración, la opción elegida solo podrá cambiarse dentro del plazo oficial de la campaña. Asimismo, si uno de los miembros presenta su declaración de forma individual, el resto deberá seguir ese mismo régimen.