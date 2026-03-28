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Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia: cinco de los detenidos fueron arrestados en Málaga y Barcelona

La banda traficaba cientos de kilos de cocaína a Escocia y blanqueaba millones de libras en distintos países

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La red desarticulada tenía a sus líderes operando desde España y los Emiratos Árabes Unidos. Pexels
La red desarticulada tenía a sus líderes operando desde España y los Emiratos Árabes Unidos. Pexels

Cinco personas fueron detenidas en las provincias de Málaga y Barcelona por su vinculación con una de las redes de delincuencia organizada más violentas de Escocia. A la par, otras ocho personas resultaron arrestadas en diferentes puntos del Reino Unido, incluidos Lanarkshire, Glasgow y West Lothian. Esta amplia operación internacional fue posible gracias a la coordinación entre Europol, Eurojust, la Guardia Civil, la Policía de Escocia y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido.

El golpe policial contra la banda escocesa no solo incluyó detenciones, sino también la incautación de bienes en Turquía, donde se confiscaron dos terrenos, una villa y acciones de una empresa que juntas alcanzan un valor aproximado de 600.000 euros. El trabajo conjunto entre los diferentes cuerpos policiales europeos y la participación de autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía resultaron fundamentales para alcanzar estos resultados.

La investigación sobre esta organización comenzó en 2020, respaldada por Europol. Su avance más significativo llegó con la creación de un Grupo Operativo en mayo de 2024, lo que permitió intensificar el seguimiento de los movimientos de la banda y abordar de manera más eficaz el rastreo de su estructura y actividades. Los especialistas analizaron grandes volúmenes de datos y comunicaciones cifradas, lo que sirvió para confirmar que la organización mantenía una estructura de mando estable a lo largo del tiempo.

Cinco personas fueron detenidas en las provincias de Málaga y Barcelona.
Cinco personas fueron detenidas en las provincias de Málaga y Barcelona.

Una red con operaciones en varios continentes

La red desarticulada tenía a sus líderes operando desde España y los Emiratos Árabes Unidos, desde donde coordinaban a distancia el tráfico de drogas y la gestión de beneficios económicos. Mientras tanto, en el Reino Unido, los miembros de la banda ejercían un control territorial férreo, recurriendo a la intimidación y la violencia, métodos que incluían incidentes como tiroteos vinculados al crimen organizado escocés.

Según la información proporcionada por Europol, la organización es sospechosa de haber introducido cientos de kilogramos de cocaína en Escocia y de blanquear millones de libras mediante una red internacional de capitales. El seguimiento de los activos financieros y el mapeo de los flujos ilícitos implicaron la colaboración de especialistas en delitos financieros de varios países, quienes lograron identificar bienes y fondos ocultos en diferentes jurisdicciones.

Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia. REUTERS/Eva Plevier
Una operación internacional desarticula una de las redes criminales más violentas de Escocia. REUTERS/Eva Plevier

La investigación continúa abierta

La operación fue ejecutada con la presencia de efectivos de Europol en el terreno, tanto en España como en Escocia, para garantizar la coordinación en tiempo real y el éxito de las detenciones. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía también jugaron un papel clave en la localización y embargo de bienes pertenecientes a los líderes de la red.

El caso sigue abierto y las fuerzas policiales continúan la búsqueda de más sospechosos. Actualmente, la investigación abarca no solo los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, sino también incidentes violentos, incluidos tiroteos en Escocia, relacionados con las disputas internas del crimen organizado.

Las autoridades resaltan que este operativo representa un avance en la lucha contra el crimen organizado, aunque subrayan que la estructura criminal aún no ha sido completamente desmantelada y que las investigaciones siguen en marcha para desarticular todas sus ramificaciones y detener a los implicados que permanecen prófugos.

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